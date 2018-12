Arctic Monkeys, la mejor banda que he escuchado desde Oasis, por Pedro Suárez-Vértiz

Luego de muchos años de espera, finalmente se confirmó el concierto de los Arctic Monkeys en Lima, el próximo 26 de marzo. Verlos en vivo ha sido un asunto pendiente para los jóvenes melómanos peruanos desde el 2010, cuando se les solicitó venir por primera vez. Lamentablemente el mercado del indie rock en Perú estaba en pañales y no habría sido rentable. Pero ya se concretó el acuerdo para el esperado concierto en la parcela H del Jockey Club. Los valientes gestores de la hazaña son Move Concerts Perú. Su director, Coqui Fernández, una vez más se arriesgó con un exponente no convencional y le ligó. La enorme respuesta que ha obtenido lo demuestra.



El término ‘indie rock’ refiere a dichos grupos que no siguen ninguna tendencia del mercado y que basan su difusión vía Internet debido a la bancarrota mundial de las disqueras en sus ventas de fonogramas físicos. ‘Indie’ viene del término ‘independiente’, pues estos grupos o solistas empiezan creando música con sus propios medios y sin disqueras.



Arctic Monkeys, hoy los headliners de los más grandes festivales de rock del mundo. Empezaron a tocar a inicios del 2000. Eran unos muchachos de Sheffield (Inglaterra) que mataban el aburrimiento componiendo canciones. El baterista, Matt Helders, de hecho, ha contado: “Cuando empezamos, ninguno de nosotros tocaba nada. Simplemente lo armamos. Yo me compré una batería”.



La banda se juntó en el garaje de Alex Turner, vocalista y líder de la agrupación, para tocar y grabar. Luego quemarían CD para regalarlos en eventos locales. En una etapa temprana de las redes sociales, estas fueron verdaderamente significativas para el crecimiento de la banda. Específicamente, un portal en MySpace que sus propios fans crearon. Esta ni siquiera entendía cómo funcionaban las redes. Solo disfrutaron la inesperada recepción del mercado y empezaron a tomar en serio el asunto.



Los integrantes, Alex Turner (32), Jamie Cook, Nick O’Malle (ambos de 33) y Matt Helders (32) empezaron a tener éxito cuando tenían apenas 20 años. El nombre de la banda no tiene un origen en específico más que el de sonar divertido. “No tengo ni idea de dónde vino. Fue culpa de Jamie: se le ocurrió y nunca nos dijo por qué”, comenta Turner. El vocalista también confiesa que ni siquiera le parece un buen nombre. Para mí es extraordinario.



En el 2006 lanzaron su primer álbum de estudio, Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not, el cual fue un rotundo éxito y, para muchos, es considerado el mejor. En él se encuentra el single I Bet You Look Good On The Dancefloor, el cual alcanzó el número 1 en las listas en el Reino Unido. Si MySpace les hizo darse cuenta del impacto que tenían, este suceso escapó de todo cálculo. La banda no buscó alfombras rojas, simplemente celebró junto a familiares y amigos ﷯en el bar donde solían pasar el rato.



Desde ese momento, Arctic Monkeys comenzaría a construir con seriedad su repertorio. El segundo proyecto con mayor reconocimiento de la banda es su quinto álbum, llamado AM, lanzado en setiembre del 2013. Este disco marcó el récord de ser la primera banda indie en debutar en el número 1 con sus cinco primeros álbumes en el Reino Unido. Sin duda, las canciones más tarareadas de la banda pertenecen a AM. Tras aquel éxito no se supo más de los Arctic Monkeys, hasta que este año regresaron con un nuevo álbum y piedra angular de su gira por Sudamérica: Tranquility Hotel Base & Casino. Un álbum experimental, un tanto más tranquilo e indudablemente novedoso. Hoy esta banda que tocaba por hobbie﷯ ya es tan cotizada como The Killers, Pearl Jam, Foo Fighters, The Black Keys y Coldplay, entre otros.



El mercado del indie rock se está cimentando en nuestro país. Esto demuestra que el Perú se encuentra adaptándose a las tendencias independientes del rock aparecidas a inicios de los 2000. ¿Por qué escribo hoy sobre los Arctic Monkeys? Porque son lo mejor que he escuchado desde la aparición de Oasis en los 90 y, además, tienen el único repertorio coleccionable de los últimos 20 años. //