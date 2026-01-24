Nadie va a venir a hacerte feliz, por Ale Llosa

La felicidad no es un rescate emocional, es una habilidad que se entrena desde el sistema nervioso. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que la felicidad llegaría con algo externo: una persona, un logro, un cambio de vida, un “cuando todo esté bien”. Como si fuera una meta futura o una recompensa después de atravesar suficientes pendientes. Pero la verdad, aunque incomode, es simple: nadie va a venir a hacerte feliz.

No porque el mundo sea frío, sino porque la felicidad no funciona como un rescate. No aparece cuando alguien te salva del cansancio, del caos o de la incertidumbre. Aparece cuando desarrollas la capacidad de sostenerte por dentro, incluso cuando afuera no todo encaja.

Vivimos en una ciudad que corre. Lima se mueve rápido, piensa rápido, se exige rápido. Trabajamos, producimos, cumplimos, sobrevivimos. Y muchas veces confundimos estar ocupados con estar vivos. Buscamos sentirnos bien en el próximo café, en el próximo viaje, en la próxima compra, en el próximo “cuando”. Sin embargo, el bienestar real no depende de cuántas cosas te pasan, sino de cómo tu cuerpo y tu mente responden a lo que te pasa.

Hay personas con todo resuelto que viven tensas, ansiosas y desconectadas. Y otras, sin grandes certezas, que se sienten más presentes, estables y en paz. La diferencia no es la suerte. Es la regulación.

Ser feliz no es estar siempre bien. Es poder atravesar lo que no está bien sin perderte por completo. Es tener un cuerpo que sabe calmarse, una mente que no entra en pánico ante cada estímulo y emociones que pueden sentirse sin desbordarse.

Y eso no se piensa, se entrena. Se entrena en cómo te mueves, cómo respiras, cómo descansas, cómo te hablas y cómo eliges responder cuando algo no sale como esperabas. Se entrena cuando dejas de huir de lo que sientes y empiezas a sostenerlo con presencia.

Tal vez la pregunta no sea “¿cómo hago para ser feliz?”, sino: ¿qué estoy entrenando todos los días con la forma en que vivo?

Porque nadie va a venir a hacerte feliz. Pero tú sí puedes aprender a hacerlo. Y esa es, en realidad, una invitación a vivir más despierto, más en paz y más bonito. Por un 2026 feliz para ti.