Nadie va a venir a hacerte feliz, por Ale Llosa

Por Ale Llosa

La felicidad no es un rescate emocional, es una habilidad que se entrena desde el sistema nervioso. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que la felicidad llegaría con algo externo: una persona, un logro, un cambio de vida, un “cuando todo esté bien”. Como si fuera una meta futura o una recompensa después de atravesar suficientes pendientes. Pero la verdad, aunque incomode, es simple: nadie va a venir a hacerte feliz.

