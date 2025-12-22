Por una buena cena de Navidad: el arte de disfrutar sin culpa y sin inflamarte

La Navidad tiene esta magia deliciosa: hay panetón en cada esquina, cenas familiares que huelen a recuerdos, y una mesa que parece decirte: “Ven, siéntate y sírvete… otra vez”. Y claro, tú quieres disfrutar, conectar, reír, comer rico. Claro que puedes hacerlo (¡de eso se trata!), pero tu sistema digestivo, ese trabajador silencioso que hace horas extra sin bono navideño, también quiere un regalo. ¿Cuál? Comer con calma, eso es todo lo que te pide. Sí, no es tan sexy como una copa de champán ni tan instagrameable como tu mesa navideña; pero ¡cómo cambia todo cuando bajamos el ritmo al comer! Así que vamos por partes, porque esto es más profundo (e interesante) de lo que parece.

Empecemos por lo primero, y es que esto no se trata de medir cada bocado como si estuvieras preparando un examen. Se trata de presencia. De darte un respiro en medio del caos navideño para realmente disfrutar la comida y esa cena navideña que tanto esperamos cada año. Y es que esa pausa —pequeña pero poderosa— cambia por completo tu experiencia. ¿El resultado? Comes más despacio. Disfrutas más. Te sientes satisfecho, pero no te sientes mal y a punto de explotar (porque tu estómago necesita 20 minutos para decirte “estoy bien, gracias”). Con eso evitas esa sensación de “me pasé y ahora no puedo ni respirar”. Es literalmente regalarte bienestar en tiempo real.

Resulta que cuando comemos apurados, estresados o a la mitad de conversaciones intensas, el cuerpo entra en modo alerta… y cuando está en ese modo, pues no digiere bien. Porque la digestión ocurre mejor cuando estás en modo parasimpático, el famoso ‘rest & digest’. Recuerda que tu sistema digestivo todo lo siente, por eso las respiraciones profundas, comer más lento, conectar con los sabores, dejar el teléfono a un lado y bajar un poquito la velocidad ayudan a tener una mejor digestión. Además, tu microbiota también te lo agradecerá: una comida tranquila permite que haya mejor producción de enzimas, menos inflamación y más equilibrio.

Por eso, comer con calma no es un acto de control, es un acto de conexión. Cuando reduces la velocidad, puedes identificar esa saciedad suave —esa sensación deliciosa de “estoy satisfecho, y me siento bien”—. Masticar bien es el primer paso a una mejor digestión, porque para algo tenemos dientes, y nuestro estómago no es una licuadora. Aquí lo que estamos cuidando es no terminar la noche con antiácidos o rezándole al agua de hierba luisa para que haga su magia.

Como le digo a mis pacientes, la Navidad no es para restricciones. Es para disfrutar. Para probar ese plato que preparó tu tía con tanto amor. Para brindar por la vida. Para comer panetón sin culpa. Porque comer con culpa te inflama más que el panetón, mientras que comer con calma te libera. No se trata de decir: “No puedo comer eso”. Se trata de preguntarte: “¿Cómo puedo disfrutar esto de una forma que mi cuerpo también agradezca?”. Créeme: el cuerpo agradece muchísimo cuando respetas su ritmo.

Este año, regálate una nueva forma de comer: no perfecta, sino consciente. No rígida, sino amable. Que en tu mesa haya risas, conexión, sabores… y también calma. Que puedas disfrutar sin culpa, sin exceso de reglas y sin el clásico “mañana empiezo”. Que comas como lo haría alguien que se ama profundamente. Porque tú, tu cuerpo y tu digestión se lo merecen… ¡Feliz Navidad!//