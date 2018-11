"Botica abierta: un diálogo satírico, ficticio y falso", por Jaime Bedoya

19 miembros, 7 en línea



(Daniel ha salido del grupo)



Leyla: Al fin se fue ese CSM por la PTM!!!!!



Leyla: holis a todos! ha salido solcito!



Rosa: hoy tengo ganas de gritar toda la mañanaaaaaaaaaaaaa!



Luz: Carlos Meléndez



Alejandra: presidenta, ¿podría retomar

mi dieta el lunes?



K: Sí.



Rosa: aaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhh !



Cecilia: Luz a qué vino el comentario de Meléndez?



Luz: Nos pasaron una foto de él. Estaba almorzando.



Cecilia: Ah



Héctor: Malnacidos



Luz: Creo que me han hackeado Netflix. Entré a mi cel y podía ver la misma película que en la tv



Alejandra: presidenta, puedo compartir mi cuenta de Netflix?



K: Sí.



Leyla: Alejandra, me apunto!



K: Miki, convoca a la prensa mañana y denuncia espionaje en Netflix.



Miki: Ok



Keiko: Mañana en la mañana



Miki: Ok y ok



Rosa: aaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh!



Luz: Me están timbrando los dos teléfonos

a la vez! Y mi lavadora se acaba de apagar sola!



Héctor: Malnacidos



Úrsula: Creo que Meléndez almorzó

también el viernes.



Leyla: Lo chanco?



Cecilia: Netflix, teléfonos y electro domésticos, esto es una dictadura!



Luz: Sugiero no ver películas, ni hablar por cel ni lavar ropa hasta nuevo aviso.



Leyla: lo puedo chancar o solo joderlo un poquito, antes que salga de vacas



Alejandra: Presidenta, ¿si no lavo puedo ponerme mañana la ropa de hoy?



K: Sí.



Rosa: AAAAAAAAAHHHHHHHHHHHH!



Cecilia: Por si acaso tampoco voy a prender la cocina hoy



Leyla: no hables de cocina que me viene un hambre de la RCSM !



Luz: y si nos juntamos y pedimos delivery? Pedimos en persona para que no nos espíen el cel



Héctor: Malnacidos (voto por chifa)



Úrsula: chifita!



Cecilia: chifa!!!



Miki: Ok



Rosa: aaaaahhhhhhhhhh!



Alejandra: presidenta, puedo pedir kam lu wantán especial?



K: Sí.



Miki: No entiendo. Hemos conversado uno por uno chifa y dicen ahora kam lu wantán?



K: Es chifa



Miki: Ok



Luz: Leyla, habla. Vas o no vas?



Leyla: No voy. Estoy al cuadrado.



Cecilia: wtf?



Úrsula: qué es eso?



Leyla: Estoy Chihuán



Héctor: Malnacidos



K: Servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya

inmoral, sino criminal y abominable. (Cicerón)



Cecilia: wtf?



Úrsula: qué es eso?



K: perdón. Chat equivocado.



(Pedro Gonzalo ha entrado al chat)

