¿Brasil, Argentina? Este es el 'seguro' ganador del Mundial

El ganador ya está decidido. Nada importará que lleguen a verse las caras España y Alemania, como en el memorable 1-0 del Mundial de Sudáfrica. Tampoco impactará si es que Argentina juega contra Inglaterra y se manda otra gracia como esa de la ‘Mano de Dios’ y el ‘Gol del Siglo’. Ni siquiera interesará que Perú alcance la final o la semifinal. El país que los clichés suelen asociar con montañas, vacas, chocolates, y evasión de impuestos, y la octava mejor selección según el ránking de la FIFA va a ser quien se marche de Rusia 2018 triunfal: Suiza.

Y lo mejor de todo es que para ganar ni tendrá que pasar la fase de grupos luego de vencer a Serbia y Costa Rica. Brasil podría humillarlos 7 -1 y los suizos podrían seguir frescos y sonriendo. Porque así no se lleven la copa y la gloria de ser la mejor selección del mundo, sí se meterán al bolsillo sus buenos milloncitos. Méritos ya hacen de sobra desde hace años siendo la sede de la FIFA (y de la UEFA y el Comité Olímpico Internacional).

El ente que gobierna –con métodos dudosos y unas cuantas denuncias por corrupción– el fútbol internacional tiene su sede en Zúrich. La UEFA, su versión europea, tiene sus oficinas en Nyon. Y el COI está en Lausana. Esa es la perfecta alineación.

Al ser el hogar de estas entidades, la economía de Suiza recibe un empujoncito cada dos años cuando se celebran grandes eventos. No importa cómo se desempeñe el equipo suizo o dónde se desarrolle la competencia; así fuese en Júpiter o en Marte, a ellos les toca su parte. Todo porque la metodología internacional que se usa para calcular el producto bruto interno o PBI tiene una peculiaridad: obliga a que las ganancias e ingresos por licencias de los torneos se registren en el país donde tienen domicilio las organizaciones.

Y no estamos hablando de un sencillo. El Mundial Brasil 2014 generó US$ 4.800 millones en ingresos para la FIFA en comparación y durante su ciclo de vida de cuatro años el evento generó una ganancia por US$ 2.600 millones. ¿Los derechos televisivos? Produjeron US$ 2.400 millones. A ellos se sumaron US$ 1.600 millones en patrocinios y bueno, no olvidemos los US$ 527 millones en ventas de boletos.

