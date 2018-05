La carta de Renato Cisneros a Paolo Guerrero

Honrar el apellido

Querido José Paolo Guerrero, señor capitán y goleador de la selección peruana. Nuestro número nueve.

Como muchachón en sus cuarenta que ha visto caer a no pocos ídolos de barro en este país de desconcertadas gentes, te digo una cosa: no tienes nada de qué preocuparte.

Aun cuando el fallo de la justicia sea negativo. Aun si nuevas pruebas médicas comprometieran tu situación. Aun cuando –en un improbable arranque de rabia, agotamiento y sinceridad– decidieras aparecer un día, llorando al lado de Thaisa o doña Peta, para confesar que sí, pues, la cagaste y consumiste no un té sino una sustancia ilícita. Es más, aun si el audio claramente inverosímil sobre tu falso affaire con Angie Jibaja resultase verdadero. Y aun si te quedaras fuera del Mundial de Rusia para tristeza y orfandad de tus compañeros. Aun con todo eso tendrás siempre la admiración del Perú.

Nunca, ni ahora, has dejado de rendirle tributo a tu apellido. El mismo país que eligió dos veces a Alan García y dos veces puso a Keiko en la segunda vuelta no puede, no debe, no tiene cara ni cuajo para juzgarte.

Esta nota fue publicada el 08 de diciembre del 2017 en la edición impresa de la revista Somos.