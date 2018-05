"Chau, Chachi", por Jaime Bedoya

Renegona, terca, guerrera e intransigente: esas eran tus virtudes. Tu punto débil, un corazón gigantesco y solidario protegido de las abrasiones de la vida mediante afilado alambre de púas. Para tus amigos, todo, lo bueno y lo malo. Y de yapa tu alma. Tus enemigos, pobres de ellos, opción no tenían. Decías la palabra, o palabrota, que alguien tenía que escuchar pero nadie quería decir. Guardiana del papel impreso, el remanso estaba en tus libros que también hacías nuestros, en tu hijo, tu nieto y tu Eduardo jugando esa partida de ajedrez eterna que ahora escolta un triciclo que se quedó parqueado en El Virrey. Si vieras como las palabras no alcanzan para despedirte; a ti, que vivías rodeada de letras. Que lo haga el poeta, Jorge Eduardo, que cuando leías algo que te gustaba –tímidamente, casi con vergüenza– te asomaba una sonrisa:

Uso una máscara de carne y hueso

Un cigarrillo y luego una sonrisa

O primero una sonrisa y luego un cigarrillo

Posiblemente encendido

Visto saco y pantalón planchado

Frecuento hoteles amarillos

Nadie me espera ni me conoce ni me mira

Mi cuerpo es humo materia indiferente

Que brilla brilla brilla

Y nunca es nada.

Gracias, Chachi Sanseviero Koffler. Tu cariño tosco y honesto nos hizo un poco mejor a todos.

