Christian Bale, los Globos de Oro y el momento más misterioso de la noche

“Para nosotros, Satanás es un símbolo de orgullo, libertad e individualismo, y sirve como una proyección metafórica externa de nuestro mayor potencial personal. Como el talento y la habilidad del Sr. Bale le valió el premio, esto es apropiado. ¡Salve Christian! ¡Salve a Satanás!”.



El mensaje, vía twitter, fue de la iglesia de Satán, una organización legalmente reconocida en Estados Unidos. Lo envió luego de que Christian Bale agradeciera a Satanás por haberlo inspirado para interpretar al ex vicepresidente estadounidense Dick Cheney en “Vice”, papel que le valió el Globo de Oro a mejor actor dramático.

La iglesia cerró su agradecimiento con otro tuit: “A propósito, el señor Bale es el mejor Batman de la historia”.



No, la ceremonia de los Globos de Oro de anoche no pasará a la historia. Fue, como tantas otras, sosa, aburrida, sin la estructura y el timing que exigen los nuevos tiempos para atraer a la audiencia, hoy más pegada al celular –y a las redes sociales- que al televisor.

Tuvo, no obstante, momentos emotivos como el discurso de Glenn Close, la sorpresiva ganadora de la estatuilla a mejor actriz dramática (las apuestas daban a Lady Gaga), por “La buena esposa”; el doble premio a “Roma”, el monumental fresco en blanco y negro sobre la infancia de su director, el mexicano Alfonso Cuarón, y los triunfos de “Rapsodia Bohemia” y su protagonista, Rami Malek, signos indiscutibles de su extraordinario éxito en la taquilla de todo el orbe.



El brillo de “The Americans” y Michael Douglas también fue reconocido, pero me quedo con dos momentos que para quienes pintamos canas nos estrujó el corazón: las distinciones a la veterana comediante Caroll Burnett, quien recibió un premio a la trayectoria que en adelante llevará su nombre; el incombustible Jeff Bridges, distinguido con el Cecil B. DeMille y el querido Dick Van Dyke, olvidado por las nuevas generaciones, quien a los 93 años volvió al cine en “El regreso de Mary Poppins”, cuya primera parte protagonizara al lado de Julie Andrews hace 55 años.



Fue el momento supercalifragilisticoespialidoso de la noche.