"El menos ciego", por Francisco Sanz

No he sido el primero en desearlo ni seré el último en reclamarlo. Al margen de que Ricardo Gareca acepte seguir al frente de la selección –todos lo esperamos–, quien debe continuar como gerente deportivo de la FPF es Juan Carlos Oblitas.

En el verano del 2015, el presidente Edwin Oviedo –muy atrevido él– anunció que se estaba buscando a un entrenador top con experiencia en selecciones. Y entonces apareció Gareca, con historia nula en equipos patrios y que venía de durar apenas cuatro meses en el Palmeiras de Brasil.

El ‘Ciego’ no se fijó en ello. Ponderó, más bien, la tarea de cuatro años del ‘Flaco’ en Vélez Sarsfield y sus más de 250 partidos al mando de los de Liniers. Valoró que, por más jugadores que se le iban, Vélez nunca dejó de ser protagonista. Un estratega en la austeridad, un perito en la carestía. El ‘Ciego’ la vio mucho antes y mucho mejor que casi todos.

Hoy hasta habla por Gareca. Esa respuesta de que debemos acostumbrarnos a celebrar victorias y no derrotas estaba consensuada con el DT argentino. Agradecimiento y recibimiento fervoroso a la selección, sin duda; homenajes exagerados, pues no. Que lo oigan en Palacio de Gobierno y en el Congreso, tan pródigos en estos afectos desmesurados para sacar su tajada.

A Oblitas ya no lo tendremos como jugador ni como técnico –“ser entrenador es como sentarse en la silla eléctrica”, le dijo hace poco a la revista “H”– pero como gerente sí lo necesitamos.

Por más que el buzo del seleccionado argentino sea hoy una trituradora de carne, si la patria lo llama Gareca se irá. Pero Oblitas debe seguir. No me extrañaría que, aunque aún no ha renovado, Oblitas ya tenga un plan B. Y no me sorprendería que también sea argentino. El ‘Ciego’ la ve primero.