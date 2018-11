Lo dijimos. Luis Miguel llegará al Perú el próximo año como parte del tour "México por siempre". La productora nacional Kandavu empezó a publicar hace unas semanas mensajes de intriga respecto del concierto, tal y como se viene haciendo en otros países de América Latina. Un video puede verse en su cuenta de Facebook e incluso en paneles de la avenida Javier Prado. La fecha se definió: 10 de marzo del 2019. Tal vez después de Viña del Mar, si esto también se confirma.



Ahora bien. Dicen que el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Bueno, no para todos (as). Entonces, ¿Qué hacer con esta vital información si se quiere ir lo más cerca posible del escenario? Es muy probable que las entradas no sean necesariamente baratas dado el reciente relanzamiento de la carrera de mi papi, mi Micky..., perdón, del astro iberoamericano. Entonces hay que pensar en cómo 'recursear' ya para estar listas (os) y poner la carpa fuera de Wong y Metro o del local donde ya se venden los tickets. Aquí unas sugerencias:

1. Se viene la “grati” y el depósito de la CTS.

2. Puedes vender tu sangre.*

3. Pedirle la entrada a tu novio/esposo como regalo combo 2019. Es decir, válido por San Valentín, Día de la Madre, cumpleaños y Navidad. (Al final él también va a querer ir).

4. Trabajar como Papá Noel o dentro de cualquier personaje de dulopillo durante la temporada navideña. Cuenta ser “burbujita” de Maricarmen Marín o María en cual quiere nacimiento viviente.

5. Ubicar al señor que toca la quena afuera de los conciertos y hacerle la segunda con una palo de agua. La lista de canciones puede incluir “Romance”, "Segundo Romance" y "Romances" y "Aries" (mi disco favorito).

6. Preparar galletas con formas del sol y la bahía de Acapulco y venderlas de puerta en puerta como las girl scouts. Que tengan chía para conseguir también al público hipster/saludable.

7. Hacer resúmenes de “Luis Miguel, la serie” en vídeo y colgarlos en YouTube. Recibir dividendos.

8. Nanas (os) express. Cuidar por horas a los hijos pequeños de tus amigas(os) para que puedan salir a ver la calle alguna vez. Hay muchas madres y padres desesperados que necesitan gente de confianza solo por un par de horas para ir a comer una salchipapa.

9. Usar las técnicas de los mejores estilistas y cortar cabellos a varones que así lo demanden, según lo ha hecho el Sol en el tiempo. Se puede practicar con hermanos, hijos y mejores amigos. Mascotas también juegan.

10. Si eres fan nivel La Incondicional (el más alto) puedes dictar talleres a los seguidores recién llegados desde la emisión de serie en Netflix. Algunas asignaturas: “Introducción a la música del sol. Periodos “La Malagueña”, “Un hombre busca una mujer” y “México por siempre”. También “Vida y obra de Luis Miguel. La psicología de un ídolo” e “Historia de sus looks 1982-2018. Etapas abarcadas: trajecito de soldadito de 'Siempre en Domingo', las camisas Versace de los 90, smokings para los boleros y ternos hasta el día de hoy. También sombreritos y las guayaberas cubanas”.

No esperes más. Empieza hoy mismo.



*En verdad no puedes vender tu sangre, es ilegal.