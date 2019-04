Por qué debemos contagiarnos de los valores del deporte, por Pedro Suárez-Vértiz.

Las redes sociales han democratizado la expresión popular, antiguamente limitada solo a la prensa y los personajes públicos. Pero como no hay libertad de expresión sin libertinaje de expresión, existe una tóxica minoría que contamina la real función de las redes sociales, que es unir y no dividir.

Según estos empeñosos contaminadores de mentes, todo periodista es “mermelero”, todo en televisión es “basura”, todas las radios pasan “música mediocre”, todos los futbolistas son “pechos fríos”, todos los políticos son corruptos, todo periódico es comprado y etc., etc., etc.

No niego que existan malos elementos en todas las áreas mencionadas y que haya que luchar contra ello. Pero nuestra visión de la patria debe ser esperanzadora y no tan rabiosamente apocalíptica. Debemos contemplar el medio vaso lleno, y no solo la mitad vacía.

Esa minoría tóxica en redes sociales llegó a convencer a muchos de que estar feliz por la clasificación a Rusia 2018 era darles la espalda a los problemas del país. Cuando este suceso en realidad fue un bálsamo de patriotismo que hacía años no sentíamos por otras vías. Obviamente, también criticaron que Kuczynski no cancelara los Juegos Panamericanos porque con esa inversión se “podía comprar víveres”. Ese razonamiento es manipulador e ignorante, pues un evento así nos pone en el mapa y atrae inversión internacional.

Me asignaron componer la canción de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. Esto para mí significa unirme a los que piensan como yo. Gente inquieta y dinámica. Trabajar con personas por la patria y no con inertes detractores del país. Los que aman al Perú somos más y no perdemos tiempo hablando, sino haciendo. En vez de criticar desde la otra vereda, unámonos todos, cada uno desde nuestra trinchera.

Esta es una oportunidad histórica para demostrar que cuando nos unimos las cosas nos salen bien. Para demostrar, también, que el peruano es corajudo, que pone el pecho ante los retos, que consigue lo que se propone. Tenemos determinación para salir adelante y cuando el amigo nos necesita, ponemos el hombro. Toda esa hospitalidad y optimismo nuestros tiene una merecida oportunidad este año. Además, nuestro ánimo colectivo necesitaba endorfinas hacía muchísimo tiempo.

Los Juegos Lima 2019 no se tratan solo de competencias deportivas. Fomentan valores. Y es que un deportista debe prepararse no solo físicamente, sino emocionalmente. Debe tener coraje y determinación para lograr su objetivo. Debe ser respetuoso con el compañero, el rival y el árbitro. Como lo deberíamos ser todos en nuestro día a día.

Además, los llamados Parapanamericanos serán un evento que fomentará la inclusión, la oportunidad y la accesibilidad para personas con discapacidades, no solo en el Perú, sino en toda América.

Yo los invito a jugar. Juguemos todos es justamente el título de la canción que debo hacer. Seamos un mejor país sobre la base de los valores del deporte, como la igualdad, el respeto, la excelencia, la determinación y el coraje.

Desde mi trinchera, la música, haré una canción que nos identifique como peruanos. Será un canto del corazón que nos invite a jugar y a emocionarnos. Es la primera vez que organizamos un evento de tal magnitud. Los Juegos serán lo más grande y global en la historia del Perú, con un número récord de clasificatorios olímpicos y paralímpicos. Es decir, con los mejores atletas de América.

El país recibirá cerca de 150 mil turistas y más de 8 mil atletas y paratletas. Por eso la canción hablará de la amistad entre países hermanos. Buscaré sumar ritmos peruanos, usando instrumentos que nos identifiquen. Guillermo Bussinger la cantará y mi hija Mariajosé pondrá su voz para las armonías. El gran Saúl Cornejo será el coproductor. Esta canción dará la vuelta al mundo. Cantémosla a viva voz, que escuchen que en el Perú jugamos todos juntos.

Nos eligieron como la mejor hinchada del mundo en Rusia. Demostremos que también somos los mejores anfitriones. Que el mundo nos aplauda. //