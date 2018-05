"Desmadre aprista", por Juan Carlos Tafur

Cuando el miércoles 2 de mayo, a las 7 de la noche, a pocas horas del cierre del plazo para formalizar su anunciada candidatura, Hernán Garrido Lecca le hizo saber a la militancia que ya no iba, los dejó a todos estupefactos. HGL adujo falta de apoyo de bases y dirigencia, lo que era cierto, pero no se debía a algún encono personal en su contra, sino simplemente a que hoy por hoy el partido está desmovilizado.

“Era difícil que Hernán encontrase respaldo activo. Hay por ejemplo 18 bases distritales desactivadas, las broncas entre facciones continúan y además muchos de los convocados no aceptaron postular. En todo caso, no es la primera vez que Garrido Lecca se aparta, ya lo hizo en el 2002 cuando se abstuvo a último momento de postular al Gobierno regional del Callao”, nos señala una fuente partidaria.

Hubo varios nombres voceados para acompañar la fallida postulación de Garrido Lecca. Se habló del general y ex titular de Interior Miguel Hidalgo, el ex ministro de Trabajo Jorge Villasante, Otto Guibovich (ex ministro de Defensa), Rosario Fernández (ex ministra de Justicia), todos compañeros de gabinete de HGL. Pero ninguno habría aceptado. Solo lo habría hecho Nidia Vílchez, ex titular de la cartera de Mujer.

Hubo, inclusive, una suerte de efecto virtuoso cuando se barajó su postulación. Todos los grupos enconados –los cuarentones, los mulderistas, los delcastillistas y los propios alanistas– empezaron a mirar con interés la apuesta y a esbozar nombres para aportar a la lista de regidores. Todo ello naufragó cuando el ex ministro de Salud se salió de la carrera.

Sigue líos

A partir de la publicación de una foto en redes sociales, donde se ve a Mauricio Mulder y a Jorge del Castillo sonrientes, se especuló respecto de una posible reconciliación entre ambos. La verdad es que la pugna sigue en pie sin ninguna concesión.

No solo eso. También es un secreto a voces el encono que existe entre el mencionado Mulder y nada menos que el secretario general del partido, Elías Rodríguez, a pesar de que fueron de la mano en el último proceso electoral interno, justamente enfrentados al sector de Del Castillo.

Lo que sucede es que Mulder le atribuye impericia política a Rodríguez, no haber actuado con propiedad en la dirección partidaria y, sobre todo, no haber sabido responder a las observaciones que el sector de Del Castillo hizo al proceso del Congreso Nacional y la elección del CEN, que es uno de los grandes problemas que el APRA enfrenta para participar en plenitud de derechos en el proceso electoral municipal y regional.

Ha habido hasta tres reuniones de los secretarios generales distritales, las últimas el 28 de marzo y el 23 de abril, y allí se decidió que el partido fuera en una lista con su propio símbolo, no en alianzas.

Ello en respuesta al eventual acercamiento que en algún momento del año pasado se produjo respecto de la hoy confirmada candidatura de Renzo Reggiardo. Cuando se llegaron a plantear algunas conversaciones en ese sentido, se le ofrecía a Reggiardo la ventaja de que esa potencial alianza podía ayudar a desmovilizar algunos cuadros de Enrique Cornejo, quien es contendor de fuste para Reggiardo. Al final, las tratativas no prosperaron y el APRA decidió ir solo.

Como se sabe, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha observado la inscripción del CEN y del proceso electoral del Congreso Nacional donde se le eligió. No queda claro si eso puede impedir al APRA presentarse en esta contienda, pero la incertidumbre ha matado muchas expectativas.

El análisis completo de Juan Carlos Tafur este sábado en la edición impresa de la revista Somos.

MÁS EN SOMOS...