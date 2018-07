Día del Maestro: la emotiva carta de Pedro Suárez-Vértiz a su profesora

Recuerdo mucho a mi profesora María Eugenia Saavedra de segundo grado de primaria, en el colegio María Reina. Corría el año 1976 y ella enseñaba Spelling o Lenguaje, no recuerdo bien. Era cómica por naturaleza, muy alta, de rulos cortos, ojos claros saltones, y lentes. Cuanto me hacia reír.

Cada clase era un legítimo stand up comedy. Sus muecas, ocurrencias, y el hecho de que nunca se molestara, hizo que nunca me olvide de ella. Que importante es que un profesor sea chistoso y buenhumorado. Aprendes todo por asociación, pues sus gestos y bromas marcan indeleblemente sus lecciones en la mente. He tenido profesores muy chistosos, como mi Miss Lupe Perez -hoy Lupe Jones-, también del colegio, y Oscar Quezada Macchiavello, hoy rector de mi universidad. Pero a ellos los sigo viendo.

Sin embargo a mi Miss María Eugenia, nunca más la vi. Espero que ella llegue a leer esto para saber que fue de su vida. Me encantaría enseñar. Me encantaría ser profesor, pues el recuerdo de estos cómicos docentes, siempre me metió el bichito de que enseñar puede ser muy realizador y placentero. Donde quiera que estes, feliz día del maestro recordada María Eugenia.