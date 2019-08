Donjuanes del siglo XXI: el apelativo que condena a Plácido Domingo, por Pedro Suárez-Vértiz

En otras épocas, James Bond tenía relaciones sexuales en cada ciudad con una mujer distinta, embriagándolas con champán. Marcello Mastroianni obligaba a Catherine Deneuve a besarlo tomándola fuertemente del brazo. Marlon Brando forzaba a Maria Schneider a tener relaciones sexuales para que las escenas fuesen más ‘reales’. Jack Nicholson tumbaba a Jessica Lange en una mesa y le hacía el amor con imposición y dominio. En fin, no pararía de nombrar escenas hollywoodenses –si hablo de las europeas, esta columna no saldría– en donde a la actriz se le arrancaban las prendas para poseerlas, o el galán las miraba de pies a cabeza con todo desparpajo.

Hoy, por obvias razones, todos los actores mencionados habrían sido encarcelados al final de sus rodajes. La seducción en simultáneo con el abordaje físico no consensuado es un delito gravísimo. Igualmente, la resistencia natural de una dama durante los inicios de un cortejo puede ser sacada de contexto para generar una causal de demanda.

Más o menos así ha planteado la realidad actual el tenor español Plácido Domingo, quien ha estado en el ojo de la tormenta en estos últimos días. Al igual que muchos escándalos similares que salen a la luz después de años, Domingo es acusado por acoso sexual por no una, sino nueve mujeres. Los casos datan de hace tres décadas. De aquellas mujeres, solo una accedió a revelar su identidad: Patricia Wulf. La cantante mezzosoprano asegura que los encuentros con Plácido se daban cuando ella bajaba del escenario luego de cantar. Allí, el tenor le ofrecería llevarla a su casa, cortejándola más de la cuenta, según ella.

Patricia Wulf.

En respuesta a las acusaciones, Plácido Domingo se ha pronunciado explicando que todo tipo de relación que tuvo con quienes delatan estos hechos fueron totalmente consensuales. La reciprocidad de interés es un factor importante a considerar para ver por dónde va el caso. Sobre esto Plácido explica: “Es doloroso saber que yo pueda haber molestado a alguien o haberle hecho sentir incomodidad sin importar hace cuánto tiempo ocurrió y pese a mis mejores intenciones. Yo pensaba que todas mis interacciones y relaciones siempre fueron bienvenidas y consensuales”.

Cabe recalcar que Wulf especificó que Plácido jamás la acoso físicamente, pero aun así no deja de ser una delicia para la prensa. Las demás mujeres lo acusan de haberlas besado a la fuerza. Incluso, una lo señala de haber metido la mano por debajo de su falda.

Dicho y hecho, se le han cancelado dos presentaciones al español, una en la Ópera de Filadelfia y la otra en la Ópera de San Francisco. Por otro lado, la Ópera de Los Ángeles, de la cual Plácido Domingo es director desde hace más de 15 años, decidió investigarlo en lugar de suprimirlo.

La Ópera de Nueva York, sin embargo, se abstiene de tomar medidas mientras espera declaraciones concretas en lugar de suposiciones. En Europa, varias entidades musicales y escénicas defienden a Domingo. Incluso, el Teatro Real de España lanzó un comunicado no solo apadrinándolo, sino también reiterando su admiración por el tenor.

Plácido Domingo ha tenido una larga y existosa carrera en la música. Recordemos que en la década de los 90 formó parte de Los Tres Tenores, un trío de voces conformado por Domingo, el español José Carreras y el italiano Luciano Pavarotti. Los Tres Tenores tienen el disco más vendido de música clásica en la historia.

Quizá sabiendo que un patán no podría llegar tan lejos, la periodista Karmele Marchante contó que el tenor la invitó a su hotel y “se acercaba demasiado”. No obstante, la periodista luego generó polémica al declarar en su Twitter: “No me incluyo entre las nueve mujeres denunciantes. No acuso a PD de abuso sexual”. Las cantantes Ainhoa Arteta y Paloma San Basilio también han salido públicamente a defenderlo.

La Ópera de Berlín y La Scala de Milán lanzaron comunicados confirmando las próximas presentaciones de Plácido, dando a entender que están de su lado. “La gente que me conoce o que ha trabajado conmigo sabe que no soy una persona que haría daño, ofendería o avergonzaría a nadie de forma intencional”, declaró Domingo. Yo, personalmente, espero el esclarecimiento completo del asunto. //