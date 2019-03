La dupla de oro o el retorno de dos gigantes de la música peruana, por Pedro Suárez-Vértiz

El próximo 4 y 5 de abril se presentarán Eva Ayllón, Jean Pierre Magnet y La Gran Banda, en el Teatro Peruano Japonés. El show llevará como nombre Sé que todo ha acabado ya, título de una de mis canciones. Interpretarán, generosamente, un repertorio en donde predominarán canciones mías. Aprovechando la facilidad de ambos para desarrollar cualquier género musical, podrán deleitarnos también con los nuevos clásicos de artistas como Andrea Bocelli o Armando Manzanero.

Magnet, músico y empresario peruano de gran trayectoria, venía hace año y medio pensando en concretar este proyecto. Escogió a Eva Ayllón como cantante, pues considera que es portadora del mejor timbre vocal del medio y de una asombrosa versatilidad. Sobre ella me dice: “Es la indicada para cantar esas hermosas canciones tuyas”.

El saxofonista rememora que descubrió a Eva a través de Los Hijos del Sol, célebre y taquillera orquesta criolla dirigida por Ricardo Ghibellini entre los años 80 y 90. Desde ese momento supo que debía hacer música con ella. “Me enamoré del talento, de su gracia en el escenario, de la figura de Eva y, claro, de su voz. Esa voz...”. Entonces, él no se consideraba a la “altura” de la artista; era muy joven y tenía un largo camino por recorrer. Pero perseveró. Luego se encontrarían los dos grabando cuatro canciones. “La primera se la compuse a mi madre cuando se fue al cielo; la otra fue Sabor a mí; Somos novios y la última, bueno, la compusimos juntos. Ella, la letra; y yo, la música. Se llamaba Zonbeca, que es cabezón al revés”.

Aquello marcaría el inicio de una de las duplas más exitosas de la música peruana. “Quedé impresionado por su capacidad a la hora de grabar. Nunca le escuché una nota desafinada. Nunca jamás. Tiene una brújula musical impecable. Por otro lado, siempre nos hemos querido mucho. El respeto y la admiración han primado entre nosotros siempre”, dice.

Hace muchos años, Jean Pierre ya me había acompañado con su espectacular escuadrón de vientos llamado La Gran Banda en el gran estelar de la Feria del Hogar, generando un lleno de tope a tope. Fue la repercusión de aquella experiencia lo que lo motivó a volver a tocar mis canciones en este concierto. La amistad entre él y yo tiene décadas. Hicimos muchísimas presentaciones juntos.

¿Qué enfoque utilizará para tocar mis canciones? Jean Pierre dice: “Quiero orientar los arreglos en favor de la melodía. Para mí el tesoro más grande de una canción es la melodía. Sin ella, evidentemente, no hay canción”. Por eso escogió las canciones más ricas juglarmente, como Me elevé, No pensé que era amor o el tema que titula el show, Sé que todo ha acabado ya.

Sobre si seguía siendo engorroso y burocrático producir un espectáculo en nuestro país, Magnet explica que, para su buena suerte, la música que él hace está considerada como folklore peruano y ello, según la Constitución, tiene beneficios tributarios y de otra índole a manera de apoyo. De lo contrario, le sería muy difícil continuar.

Jean Pierre me ha contado, además, que tras estas presentaciones planea dedicarse a la producción de un disco completo que recree instrumentalmente mis melodías. Ese sería su proximo proyecto. Qué honor.

Mientras eso ocurre, la primera semana de abril tendremos el retorno de estos dos gigantes de la música peruana, quienes incluso improvisarán en vivo. Finaliza el saxofonista: “Tengo que darme el gusto porque esa es la finalidad del músico: ser feliz”. //