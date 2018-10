Elecciones 2018: Los 'Consejitos Electorales' de Carlos Galdós

Mañana son las elecciones municipales y no tengo ganas de ir a votar. No me provoca, no me motiva. Estoy molesto con los dobles discursos, con las propuestas sin pies ni cabeza. Los paneles y cartelones en toda la ciudad me ofenden, me irritan, parece un concurso de modelos, todos con sus dientes bien blanqueados, con su risa grandota, sin ninguna consistencia. Todos o la mayoría de los candidatos jugando al muertito porque saben que así es mejor, que el que menos habla tiene más posibilidades, ya que cuando hablan solo dicen tonterías. Esta campaña me ha irritado sobremanera pero no les daré gusto y voy a ir a votar, aunque sea desmotivado. Estoy tan desconcertado y perdido con el circo de propuestas que no sé cuál es la verdadera razón por la cual elegimos alcalde, y es muy probable que yo no sea el único perdido en el espacio. Así que con todo cariño me he dado el trabajo de ir a mis cuadernos de Educacion Cívica del colegio y encontré las siguientes definiciones, que seguro te van a servir tanto como a mí.



1.- ¿Qué es ser alcalde?

El alcalde es, en principio, el vecino que se hace responsable de la administración municipal y tiene como obligación dirigirla. Técnicamente, debería recoger las inquitudes de los vecinos y sobre la base de ellas desarrollar diferentes planes de acción para llevar a cabo la voluntad popular. Por ello debe ser un buen gerente y, como tal, debería tener cualidades de líder, de manera que pueda formar equipos de trabajo, escuchar a los vecinos y motivarlos a aportar ideas y soluciones en bien del distrito, además de establecer reglas coherentes de convivencia y prevenir y detectar conflictos para encontrar soluciones justas.