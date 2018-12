Facebook: la función “Ver cómo” lleva tres meses “temporalmente desactivada”

Este 28 de diciembre se cumplen tres meses desde que Facebook comunicó el hackeo de 90 millones de cuentas en todo el mundo. La red social más grande Internet confirmó el 28 de setiembre pasado el ciberataque que obligó a los propietarios de dichas cuentas a reiniciar su sesión para contrarrestar la escandalosa vulnerabilidad.

El hackeo masivo (*) fue posible gracias a una puerta abierta que dejaron los ingenieros de Facebook en julio del 2017 mientras realizaban una actualización en “Ver cómo”, una función que permitía a los usuarios ver su propio perfil, pero como lo vería cualquiera de sus amigos. Desde aquel día, “Ver cómo” desapareció y no se ha vuelto a tener noticias sobre esta.

“Estamos desactivando temporalmente la función "Ver como" mientras realizamos una revisión exhaustiva de seguridad”, declaró Guy Rosen, vicepresidente de Producto de Facebook a finales de setiembre. Pero la temporalidad de la que hablaba Rosen se ha extendido ya por casi 100 días generando suspicacias entre los usuarios de la red social.

“Hola Facebook, ¿alguna actualización sobre el botón VER COMO?, ¿volverá? ¿O debemos empezar a explorar otras plataformas de redes sociales?”, amenazó un usuario en la Comunidad de Ayuda de la red social, un espacio a manera de foro en la que los miembros de Facebook comparten tips y apreciaciones sobre la red social.

“Si hay un problema de seguridad en una característica, ¡arréglelo!, no eliminen la característica en sí!”, reclamó otra usuaria de Facebook. “Traigan de regreso el botón "Ver como"!”, demandó por su parte otro miembro de la comunidad. Ningún administrador del foro o responsable de la red social ha respondido a alguno de estos comentarios ni se ha informado si es que esta función volverá a ser activada.

No es una herramienta cualquier

Mientras tanto, algunos usuarios elucubran hipótesis sobre la dilatada ausencia de la función: “Parece extraño que el botón Ver como todavía no haya regresado. Se siente como si hubiera otra razón aparte del hackeo. Me gustaría verlo regresar. Se siente más seguro al poder ver lo que el público puede ver”, reflexiona otra usuaria. Y es que -pese a se puede confundir esta herramienta como una forma sutil de ‘stalkeo’- “Ver cómo” permitía vigilar hasta qué punto tu información era visible pata tus contactos.

La función “Ver cómo” lleva tres meses “temporalmente desactivada”. (Foto: Facebook)

“La función "Ver como" te permite simular cómo aparecerá tu página de Facebook si otra persona ingresa. Con esto puedes asegurarte de no mostrar información privada o que simplemente no quieres compartir con ciertas personas”, precisa Phillip Chu Joy, editor en jefe de TEC. “Es una función que puede ser muy útil, sobre todo para personas que están preocupadas de su privacidad y no están seguras de cómo están configurados los ajustes de su biografía”, agrega respecto a la utilidad de la función que por estos días Facebook rotula como “desactivada”.

Bruno Ortíz, periodista especializado en tecnología y ciencias, precisa por su parte que aunque “Ver cómo” permitía saber de forma precisa si es que las personas estaban brindando los accesos adecuados para cada tipo de información a determinado contacto, se trata de una función de alcance limitado. “Siendo sinceros, son pocos quienes personalizan sus listas de contactos, así que es probable que el uso del “Ver como” haya sido muy limitado, y por ello se convirtió en una ventana abierta para los cibercriminales”, añade.

91 días después de la desactivación de esta función, Facebook mantiene a sus 2 millones 200 mil usuarios sin una de las herramientas que -por lo menos- le permitía saber a qué información tenían acceso sus contactos. Esto ocurre precisamente en un año en que la ciberseguridad -sobre todo la de esta red social- ha quedado en entredicho.

(*) Según Facebook, los atacantes accedieron al nombre, número de teléfono y correo de 15 millones de personas. Además de dicha información, los hackers también tuvieron en sus manos el género, la ubicación, idioma, situación sentimental, religión, la fecha de nacimiento, los últimos 10 lugares en los que se registraron y las búsquedas más recientes de otros 14 millones de usuarios.