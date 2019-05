Game of Thrones | Conmovida por el repicar de campanas que señalan la rendición del Desembarco del Rey, Daenerys Targaryen piensa en las iguanas voladoras que tiene por hijos, dos ya finaditas, y dice no, no puedo hacer esto. Les perdona la vida a los inocentes. Pero no lo hace gratis. Les impone un sustancioso impuesto de reconstrucción urbana: Se necesita por lo menos un dragonpuerto, terminal aérea que llevará el nombre del difunto Varys. En su memoria queda absolutamente prohibido fumar o prender un fósforo dentro de sus instalaciones.

Bron queda a cargo de la Casa de la Moneda. Una de sus primeras medidas es la pomposa inauguración de una casa de alivio sexual en Dorne. Sir Davos abandona su densa melancolía y se re inventa como impulsador del karaoke del establecimiento en cuestión, bautizado como Las Cucardas de Dorne.

Cersei Lannister es recluida en prisión preventiva donde se une al taller de manualidades donde conoce a una ex alcaldesa y a una ex candidata. Las ve débiles y timoratas. Les roba el almuerzo y las hace tejer ropones para su bebe. Va planeando su venganza, que pasa por amputarle las piernas a su hermano menor. Quisiera hacerlo aún más pequeño.

Mientras su otro hermano Jamie es exilado tras pasar nueve meses reconstruyendo el castillo a modo de labores forzadas. Esto le otorga una destreza manual superlativa. Una vez libre Jamie va en busca de Brienne de Tarth. Grande es su sorpresa al encontrarla como madre de un hermoso y gigante bebé pelirrojo. Se refugia en el aprendizaje del laúd. Se convierte en exitoso cantautor romántico que tiene la peculiaridad de hacer todas sus canciones en una sola nota. Bron le ofrece trabajo en las noches bailables de Las Cucardas de Dorne, trabajo el que Matarreyes puede hacer con una sola mano.

Tyrion Lannister inicia una relación a distancia con Samsa Stark, ambos entusiasmados por lo que convienen en llamar lo pendiente. Bron lo tienta con otros pensamientos. Le cuenta que ha puesto su nombre uno de los privados de Las Cucardas de Dorne donde el servicio se justiprecia por centímetro. Cuando quieras bro, dice el inquietante mensaje que le llega vía cuervo.

Bran el Lisiado, para que se ocupe en algo, es designado reconstructor oficial de la ciudad. En sus momentos de ocio se regodea con espiar el intercambio erótico entre su hermana y el enano. Pero su principal objetivo, un avance en lo que a los derechos de los discapacitados medievales se refiere, es vigilar la estricta construcción de rampas en toda edificación pública. Se empieza por vías de acceso inclusivas en Las Cucardas de Dorne. Las barandas son de acero valyrio.

Arya Lannister re direcciona sus habilidades sicomotoras a favor del deporte. Con Sandor Clegane de DT convoca a la primera selección femenina de futbol del Desembarco del Rey. Se plantea un duelo con Altojardín. El equipo que pierda será decapitado. Arya, siempre justiciera, suma a su lista los nombres de Nicolás Córdova, Claudio Pizarro y el administrador de Las Cucardas de Dorne.

La reina Daenerys gobierna con placidez aunque desarrolla un hastío respecto a la pusilanimidad y vigor menguante de su esposo Jon Snow. No hay química marital. Este se dedica a tareas administrativas: Descartado el genocidio como herramienta de gobierno las facultades incendiarias de Drogon son puestas a buen uso a través de una franquicia gastronómica: Pollo a la Brasa 7 Sabores El Dragón. ¡Chicken is coming!, reza el slogan. El pueblo empieza a llamarlo Cosito. A escondidas Snow empieza a complotar con ayuda de Bron para llegar a un acercamiento, inclusive una alianza militar, con el Boston Medical Group.

La primera reunión clandestina, ya lo adivinan, ocurre en Las Cucardas de Dorne.