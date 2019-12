Firmas







Greta Thunberg, Persona del Año 2019 y símbolo del fracaso de los gobernantes de las potencias “Por un lado, es un símbolo del verdadero liderazgo moderno, cuya aspiración no es alcanzar el poder político, sino lograr el bienestar social. Como se sabe, desde hace unos años Greta decidió no tomar vuelos comerciales para no contribuir con la contaminación emitida por los aviones. Tampoco viaja en cruceros. Solo lo hace en autobuses, trenes y embarcaciones menores". Escribe Renato Cisneros