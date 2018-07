Guerreros dentro y fuera de la cancha: el fútbol en la era 2.0, por Nora Sugobono

Collin Martin es un futbolista estadounidense fichado por el Minnesota United. El 29 de junio pasado, Martin –de 23 años– usó su cuenta de Twitter para hacer un anuncio: es homosexual. El mediocampista contaba que nunca lo había ocultado ni a su familia ni a sus compañeros de equipo, pero era momento de decirlo públicamente. "Quiero alentar a otros jugadores profesionales a confiar en que el deporte los recibirá incondicionalmente", escribió. Decidió hacerlo a través de un post que acumula, a la fecha, más de 100 mil ‘me gusta’. El 29 de junio es el día del Orgullo LGBTI.

Las redes sociales se han convertido en una herramienta poderosa para muchos deportistas. Más allá de compartir fotos de sus entrenamientos o su vida en el extranjero, plataformas como estas permiten -a varios de ellos- fortalecer aquello que a veces han mantenido en un segundo plano: su voz. El mismo día que Paolo Guerrero conocía que podría jugar en el Mundial, Eyvi Ágreda (la joven que fue rociada con gasolina en un bus y quemada por su acosador) fallecía a causa de sus heridas. El capitán aprovechó su página de Facebook para enviar un poderoso mensaje: “Es hora de poner un alto a la violencia contra la mujer”. No era momento para celebraciones.

Recientemente Luis Advíncula hizo lo mismo, esta vez para denunciar una representación racista de la PNP. En su cuenta de Instagram, Advíncula compartió la foto de una actuación oficial donde se muestra a un ladrón de piel morena detenido por dos efectivos de tez blanca. "¿Siempre el negro tiene que ser el ratero, el malo, el asesino? Cosas que indignan", publicó junto a la imagen. No es el único. En diálogo con el periódico The New York Times, su amigo Edison Flores también se mostró contundente contra la discriminación en nuestro país: “En el Perú se da más por la clase; se le ponen muchos apelativos a la gente, muchas veces por el clasismo que se da contra los indígenas”, expresó. Sus declaraciones han dado la vuelta al mundo. No cabe duda que esta selección es guerrera: dentro y fuera de las canchas. Y así queremos que sigan.