La importancia de U2, 40 años después, por Pedro Suárez-Vértiz

El 1 de setiembre de 1979, la banda U2 nos dio un primer bocado de su sonido post-punk –que luego evolucionaría hasta convertirse en el más famoso y solemne rock & pop rock existente– publicando su ópera prima, llamada U2-3. Este fue un EP (disco de cinco canciones promedio) lanzado por la banda irlandesa hace 40 años exactamente, donde se exponían ritmos rebeldes y joviales propios de su casi adolescencia. Sin duda, un proyecto musical que representaba el gateo de la banda, antes de empezar a correr a mediados de de los 80.

Todo empezó cuando, en 1976, con 15 años de edad, el baterista Larry Mullen decidió formar una banda y montó una audición en su escuela para encontrar talentos. Dave Evans, artísticamente conocido como ‘The Edge’, fue escogido como guitarrista, junto a su hermano Dick Evans, quien abandonó el grupo y no llegó a formar parte del primer EP. Bono también participó y Dave cuenta que lo escogió no por su capacidad de cantar o tocar la guitarra, pues ni siquiera logró dar una buena audición, sino por su cautivadora personalidad. Aquella corazonada se vio reflejada en el gran nivel de liderazgo que hoy maneja el frontman de U2.

Una vez juntos, los muchachos dilucidarían varios nombres para el grupo. Primero se llamaron Feedback, para luego cambiarse a The Hype. Finalmente, culminaron el proceso con U2. Este último fue solo un nombre momentáneo hasta que se les ocurriera otro. Pero debido a que empezaron sorpresivamente a sonar a nivel mundial, decidieron mantenerlo. El origen del nombre U2 tiene varias hipótesis. La más aceptada es que fue inspirado en un avión espía utilizado en la guerra fría llamado Lockheed U-2. Este avión fue protagonista de un famoso incidente en 1960, cuando fue derribado en Rusia y la noticia casi detona la tercera guerra mundial. Obviamente, en el nombre existe también un bien aprovechado doble sentido, pues U2 suena en inglés como ‘you too’, que significa ‘tú también’.

Una vez formada la banda, los muchachos de Dublín empezaron a grabar canciones hasta lanzar el EP mencionado. Este pequeño ejemplar fue publicado de manera muy limitada. Solo se fabricaron mil copias enumeradas exclusivamente en Irlanda. El tour posterior al lanzamiento también se realizó únicamente en Irlanda, salvo por dos conciertos, uno en Inglaterra y el otro en Irlanda del Norte. El EP también se limitó a editarse solo en discos de vinilo hasta el 2008, cuando fue digitalizado por primera vez. Por supuesto que un ejemplar de la primera edición de 1979 es la más cotizada rareza de la banda.

Este EP consta de tres canciones: Out of Control, Stories for Boys y Boy/Girl. Las dos primeras luego formarían parte del primer disco oficial de U2, Boy. Con este álbum y los dos siguientes, October y War, los muchachos alcanzaron la fama internacional, ingresando al mercado estadounidense con puestos privilegiados en los charts y giras que consagrarían a la banda irlandesa como positiva e inimitable. U2 ganó popularidad y prestigio inmediatamente gracias a su propuesta energética, buenas canciones y especialmente por el innovador sonido de guitarra de ‘The Edge’ y la extraordinaria voz de Bono.

En 1984 lanzaron su cuarto disco de estudio, titulado The unforgettable Fire, considerado como un cambio de dirección en la banda hacia la madurez, pues U2 amplió su sonido new wave fusionándolo con matices del rock norteamericano. Los temas con mayor acogida de U2 vendrían inmediatamente después de estos cambios. With or Without You, One, Beautiful Day y I Still Haven’t Found What I’m Looking For, entre otras, mantuvieron relevantes a los irlandeses desde finales de los 80 hasta inicios del siglo XXI.

Como reyes de las giras, obtuvieron por varios años récords mundiales en cuanto a número de asistentes, conciertos, cantidad de dinero recaudada y días de duración de los tours. Estas son solo fotografías que U2 ha sabido superar siempre. Los intérpretes de la colosal Pride in the Name of Love están de cumpleaños y hay que celebrarlo. //