Ayer, cuando muchos recién se preparaban para ir a votar, el mejor alcalde de la historia apareció en la televisión para quejarse amargamente del trato de la prensa y de cómo prácticamente lo habían censurado, además de mancillar su honor.

El ‘Mudo’, nuestro tres veces elegido burgomaestre, el hombre que detesta las preguntas incómodas y casi no da entrevistas, hizo una eterna y amarga catarsis a nivel nacional, mientras los periodistas de Latina intentaban hacer eso de lo cual se lamentaba: entrevistarlo.

Si Jorge Muñoz quiere convertirse en el gran alcalde que Lima necesita, tiene que ver varias veces ese video. Es más, debe archivarlo en su celular. Es un perfecto manual sobre todo lo que no debe hacer durante su gestión.

¿Y qué debe hacer el nuevo alcalde de la capital? Aquí nos permitimos alcanzarle algunas humildes sugerencias:

1. Hable. Los ciudadanos tenemos derecho a saber qué pasa y pasará con la ciudad donde vivimos. Su gestión debe ser transparente y accesible para todos. Transmitir en vivo las sesiones de concejo –y estar presente en ellas- sería un primer y excelente paso.

2. Sea líder. Lima es una ciudad enorme que hace años ha sido abandonada a su suerte. Acabe con la sensación de que vivimos en una urbe ingobernable donde cada quien hace lo que quiere. Eso sí: tenga en claro que usted ha sido elegido para liderar Lima, no para ser su sheriff.

3. Priorice. Un buen alcalde no es quien construye más puentes o parcha más pistas. Transporte y seguridad son dos prioridades que requieren decisiones difíciles, con alto costo social, pero que harán de Lima una ciudad más ordenada y menos hostil. Aunque la solución completa no está en sus manos, no se quede quieto. Coordine y encuentre soluciones con la nueva autoridad de transportes y el Ministerio del Interior. Piense en la ciudad antes que en su futuro político.

4. Dé respuestas. No pierda el tiempo culpando a su antecesor de los graves problemas que seguramente encontrará. Es una vergüenza que la Costa Verde tenga puentes inconclusos, la avenida Ramiro Prialé esté paralizada y la ampliación del Metropolitano siga en el aire. Es hora de actuar.

5. Recuerde a Andrade. Para no perder sintonía con la calle, Alberto Andrade se mudó al Centro de Lima. ¿Qué puede hacer usted? Use el Metropolitano, súbase al tren, camine por las calles, converse con la gente. Póngase en los zapatos del ciudadano común. Si se convierte en un alcalde que ve Lima a través de las lunas polarizadas de su auto, esta sorprendente gesta que lo encumbró como la principal autoridad de la capital habrá sido en vano. Y no solo para usted.