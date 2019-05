'Led Zeppelin, la banda que debemos seguir escuchando', por Pedro Suárez Vértiz

Se cumplen 50 años del primer disco lanzado por Led Zeppelin, que marcó el inicio de una de las discografías más influyentes, vendedoras y vigentes de la historia del rock, a pesar de haberse separado el grupo en 1980.

Los que oímos música digamos ‘más fácil de escuchar’, como Beatles, Rolling Stones, Elton John o Queen, solemos meter a Led Zeppelin en el mismo paquete de Deep Purple, Black Sabbath o Jimi Hendrix. Olvidamos que Led Zeppelin es la segunda banda más vendedora de discos de la historia después de los Beatles. Sí, amigos, muy por encima de los Rolling Stones, Queen, ABBA, Pink Floyd, AC/DC o Dylan.

Se formaron a fines de 1968, cuando el guitarrista Jimmy Page dejó su antigua banda The Yardbirds. Page reúne a nuevos músicos y nace Lead Zeppelin, nombre modificado posteriormente para evitar problemas de pronunciación, pues en el Reino Unido ‘Lead’ se pronuncia ‘led’ mientras que en Norteamérica se pronuncia ‘lid’.

En mayo de 1966, se encontraban Jimmy Page, Jeff Beck, John Paul Jones, John Entwistle y Keith Moon en el estudio grabando, cuando a Page se le ocurrió la idea de formar una banda con ellos. Keith Moon, fallecido baterista de The Who, bromeó diciendo que no triunfaría y caería “como un zepelín de plomo” (“lead zeppelin” en inglés). A Page se le grabó el nombre.

John Entwistle, también fallecido bajista de The Who, se adjudicaba la autoría de Led Zeppelin e incluso la imagen del álbum debut, que hace referencia al famoso accidente del Hindenburg (un zepelín alemán que se incendió en Nueva Jersey, en mayo de 1937).

El primer disco llevó como nombre Led Zeppelin. Luego vinieron Led Zeppelin II y Led Zeppelin III. El cuarto disco no lleva nombre oficial, pero el público lo llama Led Zeppelin IV o algunos Zoso, por lo que sugiere el logotipo del arte gráfico. En los posteriores discos, Led Zeppelin fue desarrollándose sorprendentemente, negándose siempre a que los calificaran como heavy metal.

La banda se disolvió en 1980, tras la muerte del baterista John Bonham. ‘Bonzo’, como lo conocían sus amigos, es considerado el mejor baterista de todos los tiempos, según Rolling Stone. Su dramática muerte acabó también con Led Zeppelin debido a que “nadie podría reemplazarlo”. Murió a los 32 años, luego de embriagarse y ahogarse con su propio vómito mientras dormía en la mansión de Jimmy Page.

En el 2007, la banda se reunió para tocar en un concierto homenaje a la muerte del dueño de Atlantic Records, disquera que acompaño a Led Zeppelin en su travesía como exponentes máximos del rock de los 70. En aquel tributo, la batería estuvo a cargo de Jason Bonham, hijo de ‘Bonzo’.

Por su aniversario número 50, la banda británica acaba de lanzar un libro ilustrado de 400 páginas con el título Led Zeppelin by Led Zeppelin, alegando que son ellos mismos quienes ayudaron a escribirlo. Esta joya para coleccionistas cuenta con imágenes nunca antes vistas proporcionadas por los mismos Jimmy Page, Robert Plant y John Paul Jones.

En una reciente y exclusiva entrevista con CBS, Page cuenta que desde el primer momento que se juntaron los cuatro a ensayar en Londres, supo que había sido una experiencia única para todos y que nunca obtendrían ese resultado con otros músicos. El libro rescata momentos desde esa primera tocada.

Y por si el libro fuera poco, se viene un documental también producido por los mismos Led Zeppelin. El proyecto será lanzado este mes en el Festival de Cine de Cannes, en Francia. El largometraje también incluirá imágenes y videos nunca antes vistos del legendario grupo y será dirigido por el galardonado Bernard MacMahon. Se espera también que la banda se reúna para celebrar su aniversario de oro a lo grande. El público lo aclama, ya que quizá esta sea la última vez que tengan una buena razón para tocar en vivo. Los planes aún no han sido confirmados. Estén atentos, fanáticos. //