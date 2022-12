El emir de Qatar está furioso.

Una periodista argentina desciende de un ascensor en un hotel de Doha y se encuentra cara a cara con un juez argentino que ahora es fiscal de la Corte Penal Internacional. Tras los abrazos posteriores a la grata pregunta de ¿qué hacés acá?, cuestión envuelta en ese zumbido copero rioplatense que mejor ni se menciona porque se sala, o se mufa como dicen ellos, el juez se explica. Está velando por los derechos de los deudos de las víctimas de la explotación laboral bajo la cual se construyeron los estadios del mundial. Una de las grandes manchas de Qatar 22. Pero no es la única.

Los argentinos hablan mucho y hablan rápido. El juez argumenta que está muy bien todo lo que se denuncia acerca de la postergación de los derechos de la mujer, así como la lucha contra la penalización de la homofobia, pero en Qatar hay cosas aún más graves y letales. Una de ellas es su vinculación financiera con el soporte del terrorismo internacional. Bajo esta confluencia opaca de cuestionamientos decididamente severos y urgentes, es que nos seguimos fascinando cuando rueda la pelota en los pies de las mega estrellas mundialistas. Así es el fútbol.

Pero ahí no termina la conversación entre compatriotas. Hay un detalle de la intimidad del poder catarí que emerge como posiblemente lo más llamativo del trascendido. El emir de Qatar sale a correr todas las mañanas, entre 8 y 10 am aproximadamente. Utiliza es momento de ejercitación para despachar sus copiosos asuntos de gobierno y familiares. Debe recordarse que el señor tiene tres esposas.

El asunto es que desde hace días el emir corre furioso. Está de pésimo humor. No le gusta nada la manera en que el mundo, más allá del encantamiento del fútbol, ha criticado y critica a Qatar. Es injusto, considera obsesivamente y reniega mientras trota, suda y un cuerpo de guardaespaldas se ocupa que ni siquiera el viento se le acerque. En medio de ese trance de excitación cardiovascular resuelve la agenda que le permite ser un multimillonario organizado y nada menos que anfitrión de la Copa del Mundo como gran operación de lavado deportivo. Al parecer solo el vinagre blanco o el bicarbonato de sodio, antes que el fútbol, limpian definitivamente las manchas de sangre.

---0---

Madrid aún no pierde contra Marruecos, pero ya demuestra un ánimo funerario hacia el Mundial. Es de noche y han pasado a octavos de final, pero nadie celebra nada en las calles. Sin embargo, las calles están repletas de gente. Por el frío exhalan un vapor que nace individual y luego se suma y mezcla en una gran emisión común, en un multitudinario hálito callejero. Quedan perfectamente visibles las múltiples posibilidades de contagio de alguna de las gripes con las que hemos quedados maldecidos por el resto de la historia.

La gran mayoría de esa masa, tal como esas ovejas que hace días caminan misteriosamente en círculos en distintas granjas del mundo, observan el mismo comportamiento. Llevan un brazo en alto ostentando la antorcha moderna de la civilización: el celular.

Con la cámara del móvil lo que pretenden hacer es registrar las luces navideñas con las que tradicional y ostentosamente Madrid celebra las navidades cada año. Miles de personas del interior del país han llegado a la capital para ver luces. Les sucede a las polillas. Estas confunden la luz eléctrica con la luz de luna que las ayuda a orientarse. En los brillos nocturnos navideños la gente busca el norte que suele evadirnos en la vida y a veces, al menos durante cada mundial, pareciera que algo tiene que ver con el fútbol.

---0---

Las sucesivas sorpresas de este mundial han dado a conocer protagonistas insospechados del campeonato. Antihéroes que no calificaban como figurita preciada del Panini pero que ahora, luego del inesperado éxito de su equipo y sorprendente e inesperado rendimiento personal, se están convirtiendo en protagonistas. Lo saltante es que son ídolos que, a diferencia de los ya establecidos, lo que no tienen en auspicios comerciales les sobra en iniciativas sociales en las que no ganan nada.

Memphis Depay, jugador de Países Bajos que abandonado por su padre y por eso prefiere que le digan Memphis a secas, tiene una fundación para niños sordos y ciegos. En Gahna, país donde nació el padre que lo abandonó, financia clases para niños. Richardlison, delantero brasilero autor de uno de los goles más hermosos de Qatar, durante la pandemia donó dinero para vacunas y ha financiado un equipo de estudiantes para una olimpíada matemática. El fornido atacante suizo Breel Embolo tiene una fundación que lleva su nombre desde donde apoya a personas de bajos recursos, especialmente en los países de Camerún, Suiza y Perú. Eso dice que lo aprendió de su abuelo, quien le decía “ayuda y será ayudado”.

Estos son deportistas que no han tenido que esperar ser archifamosos ni groseramente adinerados para empezar a devolver a los más necesitados algo de la riqueza con que se les premia por patear elegantemente una pelota. Es una linda idea para los futbolistas peruanos más exitosos. A ellos se les suele asociar con la ostentación más pedestre, el coleccionismo de autos de alta gama, o sencillamente el bien merecido provecho personal y farandulero de su buena fortuna. Es decir, se les trata de idiotas morales. No sean injustos. Es que no sabían que un deportista podía ser solidario. Ahora que se enteren que sus colegas que si van a mundiales lo son, seguro se suman a alguna buena causa.

---0---

Cristiano Ronaldo envejeció veinte años en el partido contra Suiza. Le tocó enfrentarse a un adversario artero e invencible: el paso del tiempo. El gorila lomo de plata luce sobre la espalda la condecoración argentada que le ha dado el tiempo como signo de adultez. Es jerarquía, pero es también advertencia. Ha llegado al pico de su madurez. Goncalo Ramos, atacante portugués 16 años menor que Ronaldo, se golpeó el pecho tres veces con un hat trick en su primer mundial de muchos que tendrá por delante. Para Cristiano este debería ser el último que juega y al que llega con pelo.

Será antipático, creído y bolsonarista, pero Neymar lleva un sambódromo portátil en los pies. Su fútbol es la quintaesencia, la energía del vacío, que contiene la proverbial ginga brasilera. Es aquella sabrosura cariocamente pura y pentacampeona que combina el andar de la garota de Ipanema con el dribleo torcido e imposible de contener de Garrincha, la alegría del pueblo. Es lo que los peruanos, con presunción sideral, llamamos chocolate. Ya se vió: Neymar tiene como protector de pantalla de su celular a la Copa del Mundo.

Messi es el motor inmóvil y patriarca oficial de la liturgia futbolística argentina. Tiene tres décadas jugando futbol, pasión para la que nació superdotado desde que era un niño que no crecía. Juega también su último mundial, haciendo gala de un inédito pero efectivo liderazgo de baja intensidad, con silenciador, pero letal cuando apunta al arco o produce una asistencia renacentista. Para estos tres jugar el juego, que es distinto a subir arriba, es preservar la posibilidad de seguir siendo jóvenes, niños, capturar el tiempo en que eran felices indocumentados tras un balón. Solo les falta la Copa del Mundo para averiguar si una de las maneras de arañar la inmortalidad supone vestirse de corto hasta el filo de los cuarenta años.