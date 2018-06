Rusia 2018

Claro que lo veíamos venir. Hace más o menos un mes un manual difundido por la AFA (Asociación de Fútbol Argentino) incluía en sus temáticas un apartado con consejos para seducir a la mujer rusa. Eran ocho recomendaciones -entre ellas “tratarla como alguien de valor”- hechas especialmente para futbolistas, entrenadores y periodistas. Lo veíamos venir y lo vemos todos los días desde que empezó el Mundial. “¿Cuántas rusas han probado el chile mexicano?” preguntaba el domingo pasado -tras el encuentro México-Alemania- un reportero de un canal local a un hincha de la selección azteca. Machismo en su forma más evidente, del Perú para el mundo.

Lo bueno –y lo malo, para algunos– de la era digital, es que todo queda registrado. Del rostro y la voz de Antolín Jimmy Fernández Chacón nadie se va a olvidar en un buen tiempo. En un video que ya se volvió viral, el peruano de 27 años denigra a una joven rusa con una conversación de tono sexual que ella (evidentemente) no comprende y sonríe sin saber de qué se trata. Fernández Chacón viste la camiseta blanquirroja durante los once vergonzosos segundos que dura aquel diálogo. No todos los compatriotas que han viajado a Rusia son como él, por supuesto. Pero lo que está pasando allá nos pone a todos en vitrina.

Del país más grande del planeta nos separan más de 12 mil kilómetros. Resulta curioso saber que hay algunos temas que nos hermanan a pesar de la distancia. El machismo es uno de ellos. En la Rusia de Putin –con una población de casi 144 millones de personas- se registran 14 mil feminicidios al año y solo una de cada 100 denuncias por violencia contra la mujer termina en condena para el agresor. Aquí entendemos bien cómo se siente.

Desde esta tribuna presentamos una versión de manual dirigido a nuestras amigas en Rusia (aplicable para cualquier nacionalidad), para ayudarlas a evitar el acoso y las bromas de mal gusto de algunos de nuestros compatriotas. Nosotras ya tenemos experiencia: no en vano el Perú es el tercer país del mundo con mayor incidencia de violencia contra la mujer.

1. Do you know cebiche?

Sí, somos una potencia gastronómica, pero ante cualquier referencia sobre comida peruana -o relacionada a algún ingrediente particular- lo mejor será huir. Sobre todo si hay un reportero o influencer con un plato en la mano y una cuchara dirigida directamente a tu boca.

Знаете ли вы севиче? Это правда, что мы гастрономическая держава. Но если вам предлагают какое-либо перуанское или около перуанское блюдо, или же какой-нибудь ингредиент, лучший выход – уклониться. Особенно, если тот, кто предлагает, - это «репортёр» с тарелкой в руке и ложкой, направленной непосредственно вам в рот.

2. Un saludito

Salvo que conozcas a alguien en Perú, amiga rusa, sigue tu camino nomás. Lo mismo para quienes piden besitos y abracitos porque su equipo ha ganado. Que los abrace su pata.

Приветствие. Если у тебя нет знакомых перуанцев, русская девушка, иди своей дорогой. Это касается всех, кто просит поцелуев и объятий, лишь потому, что их команда выиграла. Пусть их обнимают их друзья.

3. ¿Quieres aprender español?

Si te interesa informarte sobre frases o palabras propias del idioma castellano, quizá sea más conveniente preguntarle a un costarricense, panameño o uruguayo (sus países presentan las menores cifras de abusos contra la mujer en la región)

Хочешь выучить испанский язык? Если ты хочешь узнать фразы или слова на испанском языке, возможно будет лучше спросить жителя Коста-Рики, Панамы или Уругвая (в их языке нет столько оскорблений в адрес женщины).

4. Pero primero, un selfie

Duda de cualquiera que tenga un celular en la mano. Duda nuevamente si están grabando un video y te piden que participes. Duda incluso más si te piden que sostengas un cartel con una frase en un idioma que te es ajeno.

Для начала – селфи. Не доверяй тому, у кого в руке мобильный телефон. Не доверяй, если записывают видео и просят, чтобы ты поучаствовала. И дважды не доверяй, если тебя просят подержать плакат с надписью на чужом для тебя языке.

5. Como cancha

Si vienen en grupo hacia ti nunca es buena señal. Si vienen en grupo hacia ti gritando y riendo, peor. No te sientas mal, “trátalos como alguien de valor”, y retírate a la brevedad.

“Комо канча”- Толпа. Если к тебе приближается группа людей, это плохой сигнал. Если эта группа кричит и смеётся, это вдвойне плохо. Не стоит чувствовать себя плохо, обращайся к ним с должным уважением, но постарайся уйти как можно быстрее.

6. Campeonas

Si te topas con una mujer peruana, pregúntale qué pasa en nuestro país. Encontrarás que hay más en común de lo que imaginas con lo que vives a diario en tu tierra.

Чемпионки. Если ты повстречаешься с перуанкой, спроси её, как обстоят дела в нашей стране. Ты поймёшь, что есть больше схожего между нашими странами в том, что происходит ежедневно в твоей жизни.

7. Todos no son iguales

Con estas sugerencias no queremos asustarte: solo ponerte en alerta. Hay muchos hombres respetuosos nacidos en el Perú. Esta lucha, sin embargo, tiene que ser compartida.

Не все одинаковые. Этими советами мы не хотим тебя напугать, только предупредить. Есть много хороших мужчин, рождённых в Перу. И это то, что мы хотели сказать этой статьёй.