Para llegar donde la princesa, dije, Mario y Luigi tienen que sortear innumerables obstáculos, explorar túneles subterráneos y enfrentar a una troupe de enemigos: misiles enojados, nubes agresivas, plantas carnívoras, criaturas que lanzan martillos, amebas, puercoespines, fantasmas y demás. También le detallé algunos de los poderes de Mario, y me sorprendí a mí mismo comentándole que solo podía acceder a ellos después de consumir hongos y plantas especiales. Espero que el mensaje no haya sido el incorrecto.

«¿Y cómo lo jugabas?», preguntó mi hija, reclamando algo de contexto generacional. Primero intenté explicarle la revolución que significó para mis hermanos y para mí pasar bruscamente de los cavernarios juegos de consola de Atari a las modernísimas ficciones que ofrecía Nintendo a fines de los ochenta e inicios de los noventa. Luego le hablé de lo mucho que me divertía junto a su tío Federico y su tía Vanessa, turnándonos para llevar a Mario, de mundo en mundo, hasta su objetivo final. No sentí que fuera relevante especificarle la cantidad de horas que invertíamos en esa tarea, desde que llegábamos del colegio hasta la hora de cenar, una persistencia viciosa que mi madre sancionaba a menudo con frases lapidarias que llegaban desde la cocina con total claridad: «¡ese pobre televisor va a explotar!», «¡váyanse al parque a moverse un poco, zánganos!», «¡todo el santo día están ahí, van a volverse brutos!».

También omití en mi relato pedagógico las frecuentes escaramuzas, desacuerdos y riñas en que los tres hermanos nos veíamos envueltos, casi siempre por no respetar el turno ajeno o por extraviar una vida justo cuando estábamos a punto de coronar un nuevo récord colectivo. Mi hermana, en particular, debido a la morosidad con que ejecutaba los saltos y acrobacias del pequeño héroe de overol azul y gorra roja, era la que más reproches encajaba. Una vez, harta de nuestros reclamos, nos lanzó furiosamente el mando por la cabeza y dejó de hablarnos por una semana.

Llegué con mi hija al cine, nos ubicamos en la cuarta fila, y esperamos a que empiece la función. A pocos minutos de iniciada, la película comenzó a desmentirme punto por punto. Resultó que en la pantalla grande ni Mario era tan astuto, ni Bowser tan malo, ni la princesa tan débil. De hecho, en una vuelta de tuerca a la trama original, los productores de Illumination y Universal han decidido que Peach sea la gran protagonista de la historia, dueña de una habilidad y reflejos semejantes a los de Lara Croft y Chun-Li, las chicas empoderadas de “Tomb Raider” y “Street Fighter”. Es la princesa quien enseña a Mario todos los trucos que debe saber para salir airoso de los desafíos mecánicos del reino Champiñón. Y si en el videojuego sobrevuela la ilusión de que ella, una vez salvada, quizá puede corresponderle sentimentalmente al italiano bigotón, la película no contempla esa alternativa en absoluto. Peach actúa como la instructora del fontanero y lo mantiene todo el tiempo al margen, en una ‘friendzone’ de lo más gélida.

Si ya con las adaptaciones de “Zelda”, “Sonic” y “The Last of Us”, la industria del cine ha dado muestras del provecho que puede extraer de las narrativas de consola, con la película “Super Mario Bros” esa sociedad ha alcanzado un pico notable. Los mayores se rendirán ante un guion poblado de claves y reminiscencias (Mario Kart, Donkey Kong, Punch Out, etcétera), mientras para los menores será irresistible la calidad de las animaciones y esos personajes que tan bien calzan en una comedia de aventuras. «Me gustó mucho la estrella», dijo mi hija de regreso a casa. «¿Por qué?», le consulté. «Porque estaba loca», respondió. Me arrancó una risotada, le apreté la mano y avancé por la avenida con el mismo entusiasmo con que Mario se descolgaba por el asta de una bandera, rumbo a la siguiente etapa, cada vez más cerca de plantarle cara a su destino. //