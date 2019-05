Marvel y el arma secreta: su increíble 'playlist', por Pedro Suárez-Vértiz

El universo de Marvel se origina con los antiguos cómics de su creador Stan Lee, para luego volverse a popularizar en el siglo XXI en películas. Marvel Studios viene recreando a sus icónicos superhéroes en la pantalla grande desde el 2008, cuando estrenó Iron Man, la primera película no solo de la trilogía del Hombre de Hierro, sino de una saga que duraría 11 años hasta la fecha. La última película actualmente en cines es Avengers: Endgame.

A lo largo de esta odisea, el bien seleccionado soundtrack ha sido fundamental para Marvel desde Iron Man. El factor musical ha sido clave incluso desde el tráiler, con la emblemática canción Back in Black, de AC/DC como imponente apertura. Luego se oye Cochise, de Audioslave, para luego cerrar el avance con Iron Man, de Black Sabbath. Utilizar estos tres clásicos del rock pesado en el tráiler generó una construcción del personaje única y sin precedentes.

Iron Man 2 pone más énfasis aún en este aspecto, al introducir más canciones de AC/DC. Incluso se lanzó un álbum llamado Iron Man 2. El disco es una compilación de canciones del grupo de rock australiano, que van desde T. N. T., del año 1975, aún con Bon Scott; hasta War Machine, del 2008. También podemos hallar en el mismo disco Thunderstruck, Highway to Hell y Let there be Rock, entre otras. Así es como Iron Man se asocia con AC/DC para generar esa personalidad cool de Tony Stark.

Siguiendo con esta exitosa fórmula rock clásico/ciencia ficción, Guardianes de la Galaxia nos lleva a las décadas de los 60 y 70 con su soundtrack. En las dos películas (Vol. 1 y 2) se presentan clásicos de la segunda mitad del siglo XX. La razón es que el líder de los Guardianes de la Galaxia, Peter Quill, alias Star-Lord, tiene un mixtape de canciones como Mr. Blue Sky, de Electric Light Orchestra; Fox on the Run, de The Sweet; The Chain, de Fleetwood Mac; My Sweet Lord, de George Harrison; Father and Son, de Cat Stevens; Moonage Daydream, de David Bowie; y I Want You Back, de Jackson 5, entre otras. El soundtrack podría disfrutarse completo sin saltearse ninguna canción.

La razón por la cual estas canciones toman un rol importante en una película sobre policías interplanetarios que cuidan la galaxia, es hacernos acordar que Star-Lord, el líder de la banda y dueño de los mixtapes, es humano como nosotros. Es la manera de llevarnos al espacio sin dejar la tierra.

El soundtrack es tan protagónico hoy en día que en Avengers: Infinity War los personajes hacen su aparición con la reproducción de The Rubberband Man, de The Spinners, de fondo.

Hay escenas en las películas de Marvel donde el uso de una canción de rock clásico las intensifica notablemente. Por ejemplo, en Thor: Ragnarok. El protagonista trata de dominar sus poderes durante la película. En la escena de la última batalla donde finalmente logra convertirse en el dios del trueno, empieza a sonar The Immigrant Song, de Led Zeppelin, una canción con temática de conquista vikinga. Recordemos que Thor y su mundo están inspirados justamente en los guerreros nórdicos.

La utilización de esta canción no es solo para darle un toque épico a la batalla, sino que también es pensada como victoria vikinga de ambas, escena y canción.

Luego está Captain Marvel, una película basada en los años 90 desde la primera escena en la tierra, donde se observa un cartel de Blockbuster para ponernos en contexto. Este filme nos ambienta en esta década con canciones como Crush with Eyeliner, de R.E.M.; Come as You Are, de Nirvana; Whatta man, de Salt ’N’ Pepa; y también temas más antiguos como Crazy on You, de Heart.

En Spiderman: Homecoming, una de las primeras escenas muestra a un adolescente Spiderman por las calles de Queens acompañado por la canción Blitzkrieg Bop, de Ramones, banda de punk rock del mismo distrito de Nueva York. El nexo del superhéroe y la canción genera sin duda la energía jovial que lo lleva a buscar crímenes en las calles para hacer justicia.

En vez de las complejas piezas sinfónicas de George Lucas, Marvel tiene a la música popular como una efectivísima arma secreta. //