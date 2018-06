"Me quiere, no me quiere", por Carlos Galdós.

Ha llegado a Lima una amiga del colegio. Nos ha convocado por Facebook a los de siempre y nos ha dado una mala noticia: se casa. La noticia no siempre fue mala, más bien se fue transformando cuando, pasada la noche, se acercó a los casados para preguntarnos: “¿Cómo me doy cuenta de si realmente me quiere?”. Yo pensé que eran las copas de vino las que hablaban, pero cuando me lo volvió a preguntar –y esta vez a solas, mientras la jalaba a la casa de sus papás–, caí en cuenta de que lo mejor que podía hacer era decirle que no se casara, que lo pensara. Quedamos en hablar al día siguiente y no se atrevió, así que le hice una listita como quien deshoja margaritas y se la envié por correo electrónico, pero nunca me respondió. Se la copié en mensaje privado a su Facebook y no hay respuesta. Se la puse por WhatsApp y me ha dejado en visto. Me resisto a que fracases, Francesca, así que te la envío por aquí para que la lean quienes te quieren y, si esta revista llega hasta Berlín, habré cumplido con mi misión como amigo.

1.- No te quiere si te dice que no eres como el/ella esperaba.

2.- Si te quiere cambiar, de todas maneras no te quiere.

3.- No te quiere si no te cuida y cuidarte es velar por tu bienestar.

4.- No te quiere si no le interesa lo que haces, piensas, sientes o dices.

5.- No te quiere si te invita drogas.

6.- No te quiere si no te motiva a soñar.

7.- No te quiere si no valida lo que sientes.

8.- No te quiere si no se interesa por tu historia, por tu pasado, por tu dolor, por tus penas, tus alegrías.

9.- No te quiere si sabe que te llevas mal con tus padres y no hace nada por resanar esas heridas.

10.- No te quiere si te manda flores, te escribe cartas de amor, te regala peluches y globos, pero cuando necesitas que te escuche no está disponible. Quien te quiere paraliza el mundo por ti.

11.- No te quiere si no se compromete contigo, con tu vida, y comprometerse significa involucrarse e involucrarse es caminar contigo en tus luces y sombras.

12.- No te quiere si cuando discuten te insulta, te humilla, usa tu dolor más profundo para sacártelo en cara y ganar. Si quiere ganar… no te quiere, porque el que busca ganar está compitiendo y si está compitiendo, entonces no está en tu equipo y ustedes deberían ser de un único equipo, el suyo. Él gana, tú pierdes: no te quiere. Tú ganas, él pierde: tampoco te quiere. Yo pierdo, tú pierdes: no solo no te quiere, sino que tampoco se quiere a sí mismo. Yo gano, tú ganas: te quiere. Cuando los dos ganan, hay amor, porque el amor no tiene razón, tiene razones, y al ambos ganar se están validando mutuamente.

13.- No te quiere si no admira tu diferencia, no reconoce tu historia, no respeta tu silencio, no promueve tu tiempo libre… Tiempo libre contigo, a solas, descubriéndote, rediseñándote, confrontándote.

14.- No te quiere si no se convierte en mejor persona desde que está contigo. Si no crece, si no tiene metas nuevas… no te quiere.

15.- Si te permite elegir todo el tiempo sobre tu vida, te quiere. Si pone por encima tu felicidad y eso significa que tienes que volar para luego volver y te deja ir sin llenarte de culpa, te quiere. Si te ayuda a elegir qué hacer con tu vida, así no esté en tus planes… te ama. El amor no es una posesión.

16.- Si te cela, no te quiere, es una persona insegura, no una persona que quiere… ¡Entiéndelo!

17.- Si te pide perdón porque te lastimó sin querer… te quiere. Elemental.

18.- Si tiene miedo… piénsalo. Los miedosos, por lo general, no se comprometen, usan como justificación el no querer volver a sufrir.

19.- Te quiere si se arriesga contigo, si da pasos, si no espera que tú des el paso, sino todo lo contrario; él se anticipa.

20.- Si se casa contigo esperando que sea para siempre… te quiere.

Esta columna fue publicada el 02 de junio del 2018 en la edición impresa de la revista Somos.