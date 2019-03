Nicolás Córdova: el técnico que necesitaba la 'U' de la crisis

Respeto a Nicolás Córdova. Básicamente, por su valentía: Troglio se fue del club en abril del 2018 -2 triunfos, 6 empates y 5 derrotas- y cuando fueron a buscar a su reemplazo, el caos era mayor: 6 fechas del Apertura y ninguna victoria. También -ahora lo sabemos-, el 70% de futbolistas con sobrepeso, ningún protocolo para prevenir lesiones y un vestuario sumido en la tristeza. Dirigir a una 'U' así no es un premio: es nadar con tiburones.

Lo respeto, también, por sus decisiones. Es fácil quedar bien con todos y no evaluar para cambiar. Garantiza estadía. Aunque le costó puntos y amenazas, en un país que no es el suyo, supo replantear: puso a Zubzuck, sacó a Vargas, le dio liderazgo a Corzo, trajo a Denis y lo más importante, nunca dejó de explicar qué y por qué. Ni soberbio ni miedoso. Ni ganador ni cadáver.

No sé si todos los hinchas de la U hablaban en sus casas de la enorme posibilidad del descenso. Yo sí: mis amigos sentían pánico, escribían chats rabiosos, armaban/tachaban equipos y conspiraban de madrugada para evitar el desastre. No imagino el vestuario de la U de esos meses o mejor, solo lo imagino desde la seguridad de su entrenador. Esa misma seguridad que la noche del domingo, por más de una hora, enseñó en el programa del cable Después de Todo. Pasó de su plan de juego a las estadísticas de Wyscout, de contar la verdad sobre Hohberg al misterioso adiós de Cantoro con el mismo tono. Ahora es fácil: en octubre del 2018 no.

No he olvidado la avalancha de insultos que recibió Córdova -por ejemplo- por su apuesta con Roberto Siucho. Roberto pudo ser arquitecto o ingeniero si quería. Eligió ser futbolista -talento tiene- en el país donde se odian a los futbolistas desde Twitter: se ataca a los pies con los dedos. Allí, después de jugar el año más difícil con su equipo, el joven Siucho se fue a China y tuvo la cortesía de enseñar: fue agradecido con quienes no agradecen ni el desayuno. Ese Siucho -como Córdova- nunca se quejó.

En un club como la 'U' que tiene bandos que se odian, donde cada metro cuadrado está en discusión y sin títulos desde el 2013, la presencia de un entrenador así se saluda: los fantasmas están en las películas. Como Salas en Cristal el año pasado, o Russo ahora en Alianza: docencia más que arenga, de lunes a viernes. Así hay más argumentos para llegar con vida al último domingo diciembre.