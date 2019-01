Pau Donés, el músico que no se irá, por Pedro Suárez-Vértiz

Pau Donés, vocalista y líder de la reconocida banda española Jarabe de Palo, anunció esta semana el aparente fin de su carrera musical en un emotivo video que publicó en las redes sociales del grupo. Con 52 años, Pau se despide de sus fans diciendo: “La música nos ha conectado estos 20 años y lo súper agradezco”. Recordemos que el cantante sufre de cáncer de colon –oncogén BRAF– desde hace tres años. Todo empezó en setiembre de 2015, cuando se encontraba de gira por España y de pronto sintió fuertes dolores estomacales. Fue llevado a urgencias. Después de la gira y de sucesivos descartes, le hallaron cáncer de colon.



En octubre del año pasado, Pau fue invitado a un programa de televisión llamado El Hormiguero, donde habló con transparencia sobre su lucha contra esta enfermedad. Él contó: “Yo nunca fui al doctor y fue una cagada. Un día de repente me encontraba muy cansado y me hice unos análisis. Fui al médico y me dijeron que tenía cáncer de colon. Cuarenta días después me encontraron 14 bultos en el hígado y luego otros tres... Ahora estoy con la quimioterapia otra vez. Tengo cáncer y lo voy a tener toda la vida”. Aquella entrevista fue con motivo de su libro 50 palos… y sigo soñando y el último disco de Jarabe de Palo, llamado igual, 50 palos.



Obviamente quien protagonizó el diálogo fue el cáncer. Entre muchos consejos que Pau dio, el final, a modo de ultimátum, fue: “Vive. Haz vida normal, en la medida de lo posible, respetando los consejos de tus médicos”. Y así es como lo ha estado haciendo el cantante español. Aunque él dice: “No se lucha contra el cáncer. La gente se equivoca cuando te dice ‘luchador’. ¿Quién puede luchar contra el cáncer? Se convive de la mejor forma contra esta enfermedad mortal, día a día”.

Pau ha sido reconocido como un ejemplo a seguir, en el proceso de ‘desdramatizar’ a la enfermedad, dando mensajes tranquilos y cotidianos sobre el tema. En julio del año pasado subió una foto al Instagram de Jarabe de Palo, en donde aparece echado en la camilla de un hospital con una mascarilla y gorro, listo para la quimioterapia, pero en ropa de baño. Él escribe al pie de la foto: “Me llama Joan, del hospi, y me dice que la quimio ya está a punto. Pues del mar directo a la sala de onco... ¡Qué pasa!



En la isla, las cosas van así #jarabecontracáncer”.



Con ‘la isla’, Pau se refiere a Formentera, ínsula balear donde posee una casa. El hecho de que vaya en traje de baño a hacerse la quimioterapia dice bastante de su actitud. El retiro de este gran músico está dando muchísimo que hablar, pues Donés lo cuenta todo y Jarabe de Palo siempre ha calado hondo con sus simples pero grandiosas canciones como Flaca, Depende, Agua y Bonito, entre otras. Sin duda es una banda con un sonido único y, como Pau hace referencia en su video de despedida, es la banda sonora de su vida y la de sus fans.



Pau se ha despedido por complicaciones por el cáncer o, como él ha dicho, para aprovechar el tiempo con su hija de 15 años. Quizá en un tiempo, cuando la salud se recupere y el tiempo con su hija haya sido aprovechado correctamente, volverá Jarabe de Palo en el formato que fuere. “Pero también deciros que volveremos, pues esto es una paradita, es un adiós pero hasta luego y no sé cuándo ni cómo ni de qué manera, pero volveremos”, sentenció.



Pau Donés ha convertido su vida en un libro abierto al público. En mi opinión, ser español le ayuda. Los conozco muy bien. Son muy claros en sus perspectivas. Cero hipocresía con ellos mismos y con los demás. Algo que a muchos latinoamericanos les choca, pero que yo aprecio y disfruto. Basta con leer lo que dijo a El Mundo: “Espero que me mate [el cáncer] dentro de mucho, porque ahora no me viene bien morirme, que me voy a surfear y a empezar a vivir”. //