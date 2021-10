Conforme a los criterios de Saber más

Hay que reconocer la creatividad permanente de este gobierno para encontrar nuevas maneras de hacerse daño a sí mismo. Ha hecho del error auto infringido un método y un estilo.

Por más que fuerzas adversas igual de irracionales le regalen el espacio de la sensatez, tal como lo hicieran dos señoras esperpénticas en Book Vivant o el pandillaje anti-libros de La Resistencia, en Palacio siempre prefieren buscar el hueco donde introducir alguna extremidad inferior. Si no lo encuentran, lo cavan.

He aquí tres modestos aportes para defender lo indefendible. Pueden servir para llenar el tiempo en aquellos Consejos de ministros donde el presidente no dice nada, o para no aburrirse en el monótono proceso de errar en cadena.

I.

Las primeras referencias a lanzar una moneda al aire como manera de resolver un dilema se remontan a la Roma Imperial. Así te enterabas si en el circo romano te comería un tigre o un león.

Si el nombramiento del embajador en Venezuela se sometiera al veredicto de una moneda al aire, donde una cara correspondería a un embajador de carrera a la altura del reto y la otra al amigo y cobrador de cheques de Cerrón don Richard Rojas, las posibilidades que saliera elegido este último serían de 50 %.

No fue necesaria una moneda para tomar la peor decisión posible. El señor Rojas tenía como mérito adicional el saber reparar pantallas de televisión a través de su empresa Sonovisión Perú. Lo que lo ha convertido en el primer electricista embajador con impedimento de salida en la historia. Vamos por más.

II

En el juego del cuy se le consulta a un roedor la respuesta a una pregunta urgente, o no tanto. También sirve para el sorteo de alegrías menores como una taza de café que diga Feliz Día Mamá.

Si este juego fuera consultado respecto a cuál sería el peor nombramiento posible en la cartera del Ministerio del Interior, el roedor se introduciría instintivamente en la caja que llevara el nombre del señor Luis Barranzuela. En otra caja puedes poner Chibolín, igual entra a la de Barranzuela.

El señor Barranzuela, expolicía, ha sido abogado de Perú Libre y de su líder el señor Vladimir Cerrón. Como policía acumuló 158 amonestaciones resultantes en 837 días de castigo, siendo dado de baja por medida disciplinaria.

Ha hecho un último y ingenioso aporte a la generación de confianza en el gobierno ahora que como ministro le toca llevar a los Dinámicos del Centro ante la justicia: Desde la altura de su investidura ha advertido que la hoja de coca es el principal ingrediente de la Coca Cola.

III.

La computadora mas potente del mundo se llama Fugaku. Tiene una capacidad de más de 400 petaflops, que le permite realizar 415 billones de cálculos por segundo. Esa es más o menos la capacidad de cálculo que desarrollan nuestras chicas Tulum cada vez que pisan suelo mexicano.

Si a esta máquina perfecta el presidente de la república le preguntara quién sería la persona indicada para pedirle consejo sobre ciencia, negocios o asuntos presidenciales, es altamente probable que tuviera que esperar indefinidamente a entre sus respuestas apareciera el nombre del ex alcalde Ricardo Belmont.

El recordado comunicador ha posteado copiosos videos denunciando conspiraciones y defendiendo el derecho humano universal de ir a la playa. La más representativa de esas proclamas es la que publicó el día que se decretó la inmovilización obligatoria en el país, marzo de 2020.

En doce minutos esclarece la obvia relación sicosocial entre el coronavirus, la corrupción, el fascismo, la anarquía, y el poderío nazi. Diecisiete meses y 200 mil muertos por Covid después, ha sido nombrado asesor presidencial por el presidente de la República.

Tal vez ha llegado la hora de que Juan Chiquito Flores, amauta del disparo al pie, le pase la antorcha al señor presidente. //