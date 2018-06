Para el seleccionado nacional la noche del sábado tras el encuentro con Dinamarca, fue más larga de lo deseado porque el charter de retorno a Moscú fue demorado en el aeropuerto de Saransk por un trámite burocrático. Las autoridades rusas tienen un sentido del control que llega a ser asfixiante porque en su afán de cumplir con reglas estrictas de seguridad se ciñen a protocolos y se niegan a usar criterios de interpretación o simple sentido común. Ocurrió que dos miembros de la delegación nacional se quedaron en la ciudad de Saransk y como sus nombres aparecían en la lista de pasajeros, al vuelo de la selección se le negó la autorización de despegue bajo la exigencia de que esos dos pasajeros ausentes debían embarcarse porque si habían llegado en esa aeronave también debían irse en la misma.

Poco más de una hora tomó convencer a las autoridades rusas de que eso era imposible porque eran dos personas con funciones a realizar en Saransk. Por fin, el vuelo partió hacia el centro de operaciones instalado en el hotel Sheraton Sheretmeyevo en Moscú.

El domingo, según el estilo de Gareca y su comando técnico, fue de arduo trabajo. Adrián Vaccarini envió las imágenes del encuentro a Italia para el tracking system con la solicitud de un rápido reporte que, efectivamente, llegó veloz y le permitió ponerse a trabajar en el análisis de todos los detalles físicos y estadísticos que había dejado el partido contra los daneses. A su vez el profesor Nestor Bonillo pidió a los mellizos Lucas y Tomás Argento la edición del partido en fragmentos individuales que muestren la actuación de cada jugador y fragmentos de los movimientos en bloque del equipo. Mientras tanto, ese mismo domingo, el técnico Ricardo Gareca en compañía de sus asistentes Santín, Solano y Alves vieron el video del partido completo. De este modo, el lunes último muy temprano todo el material estaba listo para la charla que el técnico mantuvo con cada jugador y su video individual para explicarle en detalle su actuación y los movimientos a corregir.

Luego, tras el almuerzo y la siesta de rigor, a las 5 de la tarde se realizó la charla para analizar los movimientos en bloque del equipo y allí Gareca explicó cuáles fueron los errores cometidos que dieron lugar al gol de Dinamarca.

El origen de esa jugada estuvo en un error de Carrillo quien, en lugar de darle el balón a Advíncula que se había proyectado, optó por girar y perdió la pelota. Es regla trabajada en la selección que cuando el lateral ha dejado su posición se le entregue el balón porque si esa pelota se pierde se puede generar un contra ataque que va a encontrar un vacío. Y eso es lo que ocurrió: Carrillo perdió el balón, Advíncula se había proyectado, los volantes de contención Tapia y Yotún estaban en posición de ataque y el danés Erikssen se encontró con todo el espacio libre para entregar un pase a Yussuf Poulsen, el autor del único gol.

Se analizó también el segundo error en esa misma jugada. Los tres defensas que quedaron expuestos para contener el contraataque, según los movimientos establecidos en las prácticas, deben reroceder en bloque hacia el área para no dejarle más espacio al atacante. Esta vez, Rodríguez y Ramos iniciaron el movimiento pero antes de volver al área intentaron salir a marcar y le dieron el espacio que necesitaba el danés Poulsen. El único que cumplió con la regla de retroceder en bloque fue Trauco. Algunos han señalado que Trauco quedó enganchado y habilitó a Poulsen; en realidad, no fue así. Esta explicación minuciosa fue realizada por Gareca en base al video realizado por sus colaboradores.

La alineación ante Francia

El volante central Tapia ha quedado descartado. En el encuentro sufrió un golpe en la cabeza y si bien siguió jugando los efectos asomaron en el vestuario: había sufrido una conmoción cerebral. Tapia no recuerda nada de lo que hizo y vivió en el partido. Existe la regla de que tras una conmoción cerebral un jugador no puede jugar durante siete días, de modo que el volante recién retornará en el encuentro contra Australia. Su reemplazante ante los franceses será Pedro Aquino que ante Dinamarca se desempeñó con solvencia y ha demostrado buen nivel en las prácticas.

Una duda que puede convertirse en una baja importante tras su magnífica actuación ante los daneses es la de Carrillo quien tiene molestias musculares en la parte posterior del muslo derecho. Ha venido realizando un trabajo diferenciado y se esperan los estudios finales y el diagnóstico del Dr. Segura.

Quien retornara al equipo titular será Paolo Guerrero por una razón táctica. No es como muchos señalan que su retorno es casi una obligación. El profesor Gareca no varía su estilo de trabajo. Para él, cada partido tiene una alineación con las variables que el rival exige. En este caso, además de los análisis en detalle que se vinieron realizando desde hace semanas, se contó con el informe de un personaje que ha venido desarrollando una tarea silenciosa que consiste en espectar los partidos de nuestros rivales para darle un informe al técnico nacional. Se trata de un destacado ex jugador argentino, Esteban 'el Gallego' González, quien fue figura y goleador de San Lorenzo de Almagro y con quien tuvimos ocasión de conversar. González estuvo presente en dos encuentros de Francia, el amistoso contra Colombia y el debut mundialista ante Australia. Con sus informes más los estudios realizados sobre los partidos y los jugadores franceses, Gareca tiene en claro que los centrales galos Varane y Umtiti tienen problemas cuando deben enfrentar a un delantero de las características de Paolo Guerrero: no les gusta un 9 que se plante entre ellos y los obligue a marcar, son dos centrales que se hallan más cómodos cuando deben enfrentar a delanteros que llegan al área y se incomodan frente a un jugador como Paolo que sabe recibir de espaldas, que va fuerte y que se mueve dentro del área. Esa es la razón por la que retorna Paolo al ataque. La duda que se resolverá el mismo día del partido es si juega Carrillo o su lugar lo ocupa Farfán o, incluso, si aparece un tercer nombre.

Los franceses

El valor indudable de Francia es que cuenta con jugadores capaces de dar un toque individual que define partidos. El sello de Griezman, Mbappé o, en menor medida, Dembelé. Pero excepto ese diferencial de talento que puede o no aparecer, los franceses, como equipo, tienen nombres con fama y no un eficiente juego en conjunto. En esa medida, Perú puede aspirar a una buena actuación.

Un detalle de gran importancia ocurrió en el vestuario tras la derrota ante Dinamarca y sirve como preámbulo ante el definitorio choque de mañana. Hubo algunos jugadores que se sintieron abatidos mientras otros, en especial la nueva generación, reaccionaron con rabia, con cólera por el resultado injusto y este es un detalle que se ha trabajado: la fortaleza emocional, el saberse capaces, el espíritu de lucha. En la cancha definitoria de Ekaterimburgo un elenco francés millonario en cotizaciones de sus jugadores envueltos en fama internacional enfrentará a once muchachos cargados de coraje y liderados por un técnico inteligente. Lo demás es suerte, azar o destino.