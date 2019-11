“Ustedes siempre saben más que yo”, dijo con una sonrisa Daniel Angelici, cuando le consultaron si ese delantero que quería dejar contratado antes de dejar la presidencia de Boca Juniors era Paolo Guerrero.

El peruano, hoy en Inter de Brasil, es un deseo no solo de Angelici sino de Juan Román Riquelme, el ídolo boquense que el 8 de diciembre se postula a vicepresidente de Boca en la lista de Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini. Fuentes del entorno del ex 10 dicen que para él Paolo es un delantero “ideal” para Boca. Entre ellos haya una relación cordial (se enfrentaron a nivel de seleccionados) y eso facilitaría un acuerdo. También la disposición de Guerrero, quien en cada entrevista en FoxSports que entregó ha dicho que le encantaría jugar en Argentina. El periodista Nicolás Distasio comentó el miércoles que sabe que desde el entorno de Riquelme hay fuerte interés por el delantero chorrillano: “Román ya habló con él, viene a Boca”, dijo en la TV ese día. No precisó cómo sería la transferencia ni por cuánto tiempo, dado que Guerrero aún tiene contrato en Brasil.

Hay dos factores que acercan la posibilidad:

1) Necesidad de Boca de un 9 de peso. Luego de la final de la Libertadores perdida en diciembre 2018, Boca perdió a mitad de año a Darío Benedetto, quien partió al Marsella. El Pipa era el goleador del equipo y ni Ramón Abila ni Carlos Tevez han podido reemplazarlo del todo. Paolo, en ese sentido, llegaría para ser titular y ocupar el vacío de goles que dejó Benedetto.

2) El estilo de Paolo calza. Guerrrero es un 9 con juego, gol y un modo muy entregado, participativo. Es algo que el hincha de Boca valora. No es un jugador que se vincule solo cuando le llega la pelota. Es un 9 que se tira al piso, se lanza a marcar y que pelea cada pelota. “Este tipo nació para jugar en Boca”, dijo Alejandro Fantino, el histórico narrador de los partidos xeneizes.

Si bien cumple 36 años en enero, Paolo está en buena forma. Mantiene el puesto de titular en Perú y ha sido figura en Inter en varios meses. De hecho, mostró su vigencia en la Libertadores, donde fue goleador de los brasileños. Como dato agregado: fue artillero de la Copa América 2019, con 3 tantos.

Más allá de sus calendarios, Guerrero tiene techo y futuro para ir a la Argentina y seguir siendo importante.