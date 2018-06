Somos receta: las delicias del chifa Four Seas | FOTOS

Delante de Xiao Lu hay una sola cosa que no se puede hacer: comer sus costillas de cerdo a la miel a pedazos. El tamaño de cada trozo de carne está pensado para llevarse entero a la boca y saborearse tal como viene. Pero el nervio no nos gusta a los peruanos, dice Xiao, cuando el nervio es lo más rico. Por eso la mayoría prueba el plato con cuchillo en lugar de usar los dientes. Si alguna vez viene al Four Seas, asegúrese de seguir la regla. Sobre todo si pide las costillas (S/ 30) maceradas en vino, azúcar, pimienta, ajo y kion, y fritas arrebozadas en chuño. Se bañan en miel y sillao solo al final. Usar cubiertos sería casi una ofensa.

Lu llegó del sur de China en 1992 y ya es peruano. Antes de abrir el suyo –en 2009– el cocinero pasó por varios de los mejores chifas de Lima. Allí aprendió de chaufas y tallarines saltados al estilo criollo. Ese no es, sin embargo, el tipo de cocina que define su mesa (descuide: si quiere chaufa, hay). Aquí se sirve comida china. De hecho, el ‘chaufa’ de la casa (S/ 25) es una versión con arroz blanco, salchicha, lechuga, langostinos, verduras y huevo. Diferente, pero cercano.

El Four Seas no debe su nombre a una cocina de pescados y mariscos –aunque hay una cantidad considerable de preparaciones donde se emplean–, sino, más bien, a una idea de equilibrio, de hogar. Posiblemente también de abundancia: hay más de 200 platos en el menú; solo 142 están en la carta. Sería absurdo desperdiciar la visita repitiendo uno ya conocido.

Los calamares hervidos y cortados en tiras largas, sazonados con vinagre chino, ají, limón y sal (Xiao llama a esto ‘cebiche chino’; S/ 25) podrían ser un buen comienzo. Lo mismo por los langostinos bañados en una tentadora salsa hecha con leche condensada, mayonesa y limón (S/ 45). Si no ha probado el saho fan de res (S/ 25), que esta sea su oportunidad. Pero aquí lo que realmente nos provoca es una buena sopa china. El frío invita a perderse entre las 15 opciones que hay, todas en porción personal hasta sopera. Quédese ahí y aférrese a la cuchara.

