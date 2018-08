Somos Receta: así es la renovada carta de DonDoh | FOTOS

Casi todo marida bien con la carne.

No.

Todo marida bien con la carne. Vino, cerveza, whisky, Coca-Cola. Todo, y aquí no nos vamos a poner puristas. En caso a uno se le antoje, por ejemplo, un coctel, convendría buscar un aperitivo que no fuese ni demasiado dulce ni demasiado complicado. Un negroni es más o menos perfecto. El único problema es que luego provoca que nos acompañe también durante y después de la comida. La de DonDoh es una mesa donde lo que importa es la experiencia y, en ese sentido, uno es libre de armarla como mejor le plazca. Con o sin negronis.

Un año y ocho meses lleva abierto el espacio dedicado a parrillas japonesas con el sello del grupo Osaka en alianza con Renzo Garibaldi de Osso, quien proporciona algunos cortes de cerdo y res. La nueva carta –cambios de forma, no de fondo– presenta novedades que amplían el panorama sin alejarse de la esencia original del espacio. Más opciones vegetarianas y marinas completan un menú nutrido de distintas influencias asiáticas, pero con especial protagonismo de lo japonés.

Mar y montaña

La pesca del día (S/ 74) es una cabrilla que llega abierta y sin carcasa, cocida a la brasa del carbón y aderezada solo con shoyu (se echa en la carne, no en la piel, para evitar que esta se queme). Dos potecitos de salsas la acompañan: en uno hay chimichurri de chives y en otro, ají de la casa con toques chiferos. Se puede empezar por ahí o también por los tacos de hombro de cerdo (S/ 36), que llegan de a tres y ponen a prueba el sentido de la generosidad: es muy difícil compartirlos. El pollo no suele ser la elección habitual en este tipo de formatos, pero no descartaría la kushiyaki, una brocheta con trozos al teriyaki ahumado, acompañado de yema onsen (a baja temperatura; S/ 34) para ir remojando. Más placeres de la carne llegan en la forma de un lujurioso asado de tira con 48 horas de cocción al horno Josper (S/ 85), tan suave que no se puede, sino se debe comer con cuchara. Me atrevo a decir que no necesita maridaje.

Donde hubo fuego





La barra de DonDoh se especializa en whiskys. Entre ellos, por supuesto, whiskys japoneses. Por si se quiere dar un gustito.





Pescados y mariscos siempre han tenido un lugar en el menú, pero conviene revisar las alternativas. Por ejemplo, hay un salmón tataki sellado al fuego con salsas yuzu y ponzu y acompañado de crema de palta (S/ 38).





Si es fan de la black burguer –muy famosa en redes–, descuide: todavía está (S/ 42).

El dato