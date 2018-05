Somos receta: la sazón generosa y bien criolla de Yunta

La cuchara es el cubierto perfecto. No es debatible, estimado lector. Para todo sirven, pero pocas preparaciones le rinden más honores que una buena sopa. Las que Diego Quispe sirve en la mesa de Yunta hacen que uno se aferre a su cuchara como si fuese el objeto más preciado que haya sostenido jamás. Delante de un aguadito de esos que levantan el espíritu y calientan los cachetes, en realidad lo es.

Yunta tiene cuatro años en el mercado y acaba de pasar por una remodelación de estructura –no de esencia– que no ha hecho más que repotenciar su colorido menú. Quispe conoce a su público pero también es fiel a lo que busca como cocinero. Después de pasar una temporada en Tr3s (el restaurante que Andrés Orellana, hoy al mando de La Niña, tuvo en Gamarra), el entonces joven de 24 años decidió apostar por un negocio en el barrio donde había crecido, apoyando a sus padres en el rubro textil. Funcionó. Su versión de cocina peruana es fresca y versátil. Se nota la atención al detalle y a las cantidades: aquí no se juega con las porciones. Diría que todos los platos se pueden compartir, pero siempre depende del apetito de cada comensal. Yo, por ejemplo, no compartiría el aguadito.

Tiende la mesa

Tres bolas de causa crocante (empanizada y frita) cubiertas con láminas de pulpo anticuchero componen uno de los mejores platos que se encuentran entre las entradas (S/ 22). Si va a empezar por algo, hágalo por ahí. El solterito que también llega con pulpo (S/ 20) o un cebiche clásico al estilo norteño, con camote morado, zarandaja y chicharrón de pescado (S/ 30), son otras buenas alternativas para darle inicio a la visita en Yunta.

Más contundencia se encuentra en los arroces. Están, por ejemplo, el de pato confitado por cuatro horas servido con crema de loche (S/ 32) o el de mercado, con alverjas, choclo, camotillos, chicha de jora y asado montado (S/ 34). El lomo saltado en su versión tradicional (S/ 28) y a lo pobre con tacu tacu (S/ 34) no tiene pierde. Sobre las sopas: al chupe de mariscos, sudado del día y sopa criolla de la carta se han unido el menestrón y el aguadito (S/ 35 en promedio). Ahí lo dejamos porque ya no se puede escribir nada que supere esa selección.

