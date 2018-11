De la nada, que debe ser donde habita, ha reaparecido el poeta casmeño Dennis Angulo. Siempre oportunista cuando no parasitario, ya anteriormente se ha comparado su poesía con los hábitos alimenticios de buitres y gallinazos: la descomposición inspira su pluma. El resultado no está lejos del gusto de un ave rapaz.



Angulo no podía perderse el clima de zozobra que asola el país en estos días. Es así que está haciendo circular vía Instagram –necedad que quiere hacer pasar por novedosa- su último poemario intitulado #Demuéstrenloimbéciles.



Por obligación profesional que linda en el sacrificio divulgamos tres poemas de este volumen. Empecemos por el más benigno. Apropiándose de una voz ajena, la presidencial, se refiere al adjetivo descalificativo del título, estableciendo una antojadiza relación entre esa voz y un personaje de la farándula recordado por su uso de la invectiva:



IM BE CIL



Imbécil tiene tres sílabas:

La primera es labio y tensión,

Que reverbera, sostenida,

Gozo y anticipación.



La segunda, beso a medias,

una sensual tragicomedia

De una furia contenida

o una urdida maldición



La final es siseo bífido,

silbido corto y magnífico

Que parece que pariera

Al imbécil terrorífico



Fui presidente, fui nación

Pero no nací sabiendo.

No pido más demostración

Que el fino agradecimiento



Mi deuda será infinita

Así queda por escrita

Gratitud brota y eleva

al decirte lo que vales:

Gracias, Pablo Villanueva,

¡ Melcochita, gracias totales ¡



Páginas más adelante arremete contra el vergonzoso incidente protagonizado por el congresista Moisés Mamani a bordo de un avión. Banalizar la agresión de género no es gracioso. Angulo lo hace:



Primera fila, pasillo



Soy Mamani, soy humano

Tenme presente varón

Me excita volar en avión:

Ya me pica la mano



Soy Mamani, represento

Este es mi mejor momento

No canto como Petrozzi

Pero otros dones ostento:

La mano me huele a umami

Y siendo yo Cabanossi

Me vendo como salami



Poco importa, soy buen pobre

Soy feliz con lo que salga

No hago esto por el cobre

Sino por emoción que encabalga

- Descompenso, aliviano-

Espérate que me recobre

Que al cuerpo vuelva mi alma

Si sientes cerca mi mano

Es porque es mía tu nalga



Finalmente, en uno de sus poemas más polémicos, el casmeño aborda el delicado impasse diplomático sucedido a raíz del pedido de asilo del ex presidente García ante la República del Uruguay. Pedimos anticipadas disculpas a la representación diplomática del hermano país. Aclarando que este caso en particular es a la persecución política lo que Angulo es a la poesía:



Su majestad el asilo



Me persiguen, me acorralan

Que difícil situación

“Todo es culpa de Alan”,

¡Vil calumnia, un baldón¡

Se me acusa de desfalco

¡Hagan la prueba del talco!

Aquí no hay ningún ampay

Viene por mí un dictador,

un fiscal, un chicharrón.

No lo permita, Uruguay

(yo entraba hasta con ganzúa)

¡Asílame, pueblo charrúa!



Embajador, tome nota

Quiero ventana y balcón

Baño con tina y cortina

Algo cerca a la cocina

Yo desayuno compota,

(que rima tan hablantina, casi digo argentina)

Dame chancay, Uruguay

Mi tamal y mi chicharrón

ya no salgo ni con grúa

¿Habrá room service, charrúa?



Keiko y Nadine, mi respeto

Las une un valor afín

Pudiendo ser fugitivas

Dijeron yo me someto

Se inmolaron – yo discrepo-

Honor a sus almas cautivas,

! Mártires de la preventiva !



Mi pesar es verdadero

Mi tv es marca Miray

Lo entienden mis escuderos

Estoy aburrido, caray

Como lo dijo un arriero

Lo canto en graves y agudos

(escucha claro, Uruguay:)

Pa cojudos, los bomberos





El poemario felizmente no estará disponible en ninguna librería.