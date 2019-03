Rocketman, o cómo la vida de Elton John será reunida en una película, por Pedro Suárez-Vértiz

"Una épica fantasía musical sobre la historia humana sin censura, de los años más importantes de Elton John”. Así describe Paramount Pictures su próximo filme, acerca de la vida de uno de los más grandes pianistas y cantautores británicos. Este se estrenará el próximo 31 de mayo. El responsable de personificar a Sir Elton John será el actor inglés Taron Egerton. Elton quiso en un principio que fuera el cantante norteamericano Justin Timberlake quien lo personifique, pues este fue el protagonista del videoclip de la canción This Train Don’t Stop There Anymore. Timberlake encarna idénticamente a Elton John en la década de los 70.

Sin embargo, se escogió a Tom Hardy. Pero el papel requería, además, cantar las canciones de Elton, y no solo actuar como él. Así que Hardy tuvo que dar un paso al costado, ya que su voz y su registro no cumplían con lo exigido. Se optó entonces por Taron Egerton, quien dijo lo siguiente acerca del reto de actuar y cantar como Elton: “Lo voy a hacer todo. Lo voy a hacer en el set también. Vamos a utilizar una variedad de técnicas, pero siempre estaré cantando en el set. Sin imitaciones. No estoy interesado en hacerlo de esa manera”.

Y así lo demostró el actor luego de los Óscar el último domingo, en la tradicional fiesta de la Elton John AIDS Foundation. En dicha velada, Elton y Taron compartieron el escenario para interpretar la canción Tiny Dancer. Elton se encargó de tocar el piano mientras Taron demostraba sus habilidades vocales.

La película, titulada Rocketman, se viene preparando desde el 2011. El filme está lleno de talento, pues el soundtrack esta producido por Giles Martin, el hijo de George Martin, productor y arreglista de los Beatles. Rocketman narra la extravagante vida de Elton John desde que era un niño. Cuenta los problemas que tuvo con su padre, Stanley Dwight, un piloto militar veterano de la Segunda Guerra Mundial. Este, al parecer, nunca apoyó el notorio talento de su hijo, a pesar de que Dwight también era músico y tocaba la trompeta.

Giles Martin.

Elton confesó al diario británico The Times el dolor que todavía le causa que su padre nunca fuera a ver una presentación suya antes de morir. “Mi padre estaba aislado de mi talento y nunca supe por qué. ¿Fue homofobia? ¿Fue miedo? Esa fue una dolorosa pérdida para mí. Pero también fue una pérdida dolorosa, creo, para mi papá. Eso es lo que el prejuicio le hace a la gente”, confesó el músico.

La película relata varias etapas de la vida de Elton John, su relación con su compañero y letrista Bernie Taupin –interpretado por Jamie Bell–, su evolución como ícono del glam rock, la revelación de su orientación sexual y su drogadicción. Sobre esto último, Elton John ha demostrado mucho arrepentimiento. “Eché a perder una gran parte de mi vida”, manifestó. El británico cuenta que tenía amigos que morían por drogas, pero aun así él no detenía ese estilo de vida. Seguía siendo víctima de la cocaína, el alcohol en exceso y, como él mismo dice, “quién sabe qué más”.

Elton ahora se encuentra limpio; de hecho, ya está por cumplir 30 años sobrio e incluso trata de ayudar a los necesitados en ese aspecto. El músico, próximamente retirado de los escenarios, vive junto a su esposo David Furnish y sus hijos Eijah y Zachary. Sin embargo, en el tráiler de Rocketman podemos ver la vez en que Elton se casó con Renate Blauel, en 1984. La película presentará también todas las facetas que atravesó Elton John en su “vida de fantasía”. No será una biopic musical más. La vida de Elton es indudablemente un estrambótico cuento que necesita relatarse. Lleno de disfraces –porque hasta su nombre es un disfraz– y lleno de los más inimaginables anteojos, que utilizaba en sus presentaciones. La mejor manera de conglomerar todos los pintorescos, bondadosos, graciosos y dramáticos momentos de la vida del músico es en una película. Rocketman es el perfecto broche de oro en la carrera a punto de la jubilación de Reginald Kenneth Dwight, más conocido como Elton John. //