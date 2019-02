El secreto de Bono: una mente brillante en el mundo de los negocios, por Pedro Suárez-Vértiz.

Hace algunos años, las redes explotaron con una información sobre la situación económica del frontman de U2, Bono. Se decía que el cantante irlandés se había vuelto el músico más rico de la historia gracias a unas acciones en Facebook que compró en el 2009. Fortune, la revista de negocios de Time, fue uno de los primeros medios en desmentir la información, en el 2012. Según la publicación, lo que en realidad pasó fue que efectivamente Bono compró acciones en Facebook equivalentes al 2,3% de la empresa. En el año de la publicación del artículo, esta porción estaba valorizada en 1,5 billones de dólares.



Si todo ese dinero hubiera ido a parar a los bolsillos de Bono, no habría duda de que se coronaba como el músico más rico de todos los tiempos. Las acciones fueron compradas pero no a través de Bono, sino de un grupo llamado Elevation Partners, el cual Bono cofundó. Esos 1,5 billones entonces se repartirían entre los seis fundadores. Sobre esto, como señala el artículo: “Uno debe darse cuenta de que Elevation solo recibe el 20% de las ganancias de su acuerdo, mientras que el resto se dirige a sus socios limitados”. Pero incluso así cualquier porcentaje de 1,5 billones es una burrada de plata.



Con esta noticia, Bono es ahora visto como una mente brillante en el mundo de los negocios. Su habilidad para hacer crecer el dinero es admirable. Incluso, en la revista Forbes, Erik Kain, redactor principal, dijo: “Honestamente, no sabía que Bono tenía una inversión tan grande en Facebook. Todos hemos oído hablar de las inversiones de Peter Thiel y Sean Parker en el gigante de los medios sociales, ¿pero Bono? ¿Quién lo sabría? Deberían haber tenido a Bono en la película”. La película de la cual habla Erik es La red social, lanzada en el 2010, donde se explica la historia de Mark Zuckerberg y Facebook.



Luego de que la noticia de que Bono era un fuerte accionista de Facebook se volvió viral, él declaró: “Contrariamente a los informes, este chico no es un multimillonario ni más rico que cualquier Beatle. Eso es solo una broma. En Elevation invertimos el dinero de otras personas en donaciones y fondos de pensiones”. En conclusión, Bono no es el músico más rico del mundo, pero el famoso ‘chisme’ no es tan descabellado. Según Forbes, Bono y su banda U2 han logrado encabezar otra lista de la misma revista: los 25 músicos más pagados del mundo.



Pero debemos admitir que el hurgamiento periodístico sobre la fortuna de las estrellas es un hábito británico más que norteamericano. Por ello siempre recibimos información al respecto sobre Paul McCartney, Elton John, Mick Jagger, Bono, etc., habiendo muchos artistas de otros países con igual o más dinero. Entre ellos, el cantante, abogado y empresario español Julio Iglesias.



Por ejemplo, pocos saben que el famoso cantante de teen pop Justin Timberlake, con solo 34 años, es copropietario de la red social MySpace. Curioso dato, pues él actuó como el dueño de la desaparecida red musical Napster, en la ya citada película La red social. Quizás esa didáctica experiencia le encendió la curiosidad por el negocio de las redes.



Y para cerrar esta breve intromisión en las ganancias no artísticas de los artistas, una perlita: el rey Midas del mercado pop en EE.UU., el emprendedor rapero y productor Dr. Dre, creó los famosos audífonos Beats, que en el 2006 rompieron récords en ventas. Estos revolucionaron la industria de los gadgets musicales. Pero ahí no quedó la cosa, pues en el 2014 la compañía de Dr. Dre fue adquirida por Apple por la friolera de US$ 3 mil millones de dólares. Sin duda alguna, vale cerrar este texto con el viejo refrán ‘la plata trae más plata’. //