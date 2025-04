No hay partido de fútbol, suceso político, video de TikTok o estreno en streaming que no se comente en el chat de Somos. Me gusta creer que es así porque hemos aprendido a entendernos solo entre nosotros: tenemos nuestros propios chistes, nuestros propios stickers de WhatsApp y nuestros propios códigos. Se hace inevitable compartir un lenguaje común, no solo por el mundo que habitamos —ser periodista es algo que solo se entiende desde adentro—, sino también porque nos une una pasión constante. Todo el tiempo estamos pensando en historias, atentos a personajes o hechos que conduzcan a un gran reportaje o entrevista, siempre trabajando en más de una edición a la vez. Si bien la pandemia nos hizo más propensos a la virtualidad, la cercanía nunca se perdió. Estoy segura de que, a lo largo de estas —casi— cuatro décadas, ese ha sido el gran hilo conductor de las redacciones de Somos: crear un universo propio, donde más que grupos de colegas se forman familias. “Somos es un sueño cumplido. Ser parte de su redacción es tener el privilegio de aprender de los mejores y de vivir en un constante viaje de aventuras”, dice Jorge Chávez. Para Diana Gonzales Obando, este es un espacio de libertad que le permite “ser viajera, científica, sibarita, sexóloga y lo que quiera, a través de las palabras”. En el caso de Úrsula Acuña, Somos es la revista que más le gustaba leer de chica, y la que le encanta crear ahora que es grande (un sentimiento que compartimos varios, dicho sea de paso).

“Somos es el lugar que me ha permitido conectar con historias inspiradoras más allá del papel, con la fortuna de poder impulsar las voces de grandes personajes, lugares increíbles y proyectos que suman a nuestra sociedad”, sostiene Celeste Pérez, la menor de todo el grupo. Óscar García, el redactor con más años en la redacción, lo explica desde la música. “Somos es ese gran amplificador que proyecta el sonido con fuerza y claridad, haciendo que cada palabra llegue hasta el último rincón. Escribir en la revista más leída del país es un privilegio, una responsabilidad y también un vacilón”, cuenta. Por su lado, Richard Hirano está muy orgulloso de haber editado ya 315 portadas en los últimos años, mientras que para Norman del Mar el nuestro es un espacio donde puede mostrar distintas historias a través del diseño. “Es un reto hacer que cada edición se vea visualmente atractiva, considerando que conozco la revista durante casi toda mi vida”, añade. Víctor Ídrogo, quien cada semana nos trae Circo Beat, nos dice que Somos ha sido un gran espacio para experimentar visualmente y crecer como fotógrafo. En el caso de Verónica Calderón, Somos es sinónimo de unión. “Era la revista por la que todos en casa nos peleábamos y compartíamos. También es el espacio donde más acogida me he sentido en mis 24 años en El Comercio. Ha sido una escuela porque aprendí de grandes colegas y crecí muchísimo”, dice.

¿Y para mí? Quizás me quede corta, pero sospecho que no hay mejor manera de resumirlo: el mejor regalo que Somos me hizo fue darme una voz. Me enseñó a soñar sin límites, a creer en mí misma, y a sentir el orgullo más grande y sincero que he conocido hasta el día de hoy. Un sentimiento que se repite sábado a sábado, cuando leo entre sus páginas los nombres que conforman este gran equipo. Gracias a todos por estas dos mil ediciones, y por las que vendrán. //