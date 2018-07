Selección peruana

Cuando todavía era ‘Pajarito’ y mucho antes de que sus orejas se volvieran ‘souvenir’, solo cuatro periodistas llegaban más temprano que nadie para ver los entrenamientos de Edison Flores: Lara, Córdova, Espinoza y Changra. De ellos supimos –me consta– que ‘Orejas’ era zurdo, que se levantaba a las 5 a.m. para llegar hasta Lurín, y que le encantaba entrenar. Ya luego vino la Libertadores Sub 20, el debut en Primera, la selección, el Mundial. Pero antes de eso –me consta– solo interesaba cuántos goles hacían Pizarro o Paolo. Flores no.

Digo esto por el interés con que hemos visto el primer amistoso que dirige Silvestri con la Sub 17 de Perú, a un año y días para el Mundial en Lima: ninguno. Ni discusiones en los bares, ni televisores prendidos en los chifas, ni camisetas en las oficinas. Y aunque Movistar transmitió en vivo el partido con Uruguay –y hoy hace lo mismo con la revancha–, el fogón mundialista se va convirtiendo en una llamita. El fútbol que más importa –el de menores– regresa al sitio que por años ha tenido: la esquina de los breves.

Ricardo Gareca resumió su presente con la frase: “Soy un técnico libre”, pero miró nuestro futuro con otra: “Lo que Perú necesita es una política deportiva profunda, no un título”. Al hacerlo habló en nombre de los zurdos Celi y La Torre, de los medios Ruiz y Huayhua, del valiente arquero Enríquez. Habló de ellos, que casi a la misma hora de su conferencia ya calentaban en la Videna. Y nos habló a los que vivimos los meses más increíbles mirando a la selección como lo que es: nuestra.

La Sub 17 también lo es. Antes de pensar en ir a una Copa, hay que saber quiénes nos pueden regresar a ella. Mirar la Sub 17 es una obligación y esta es una oportunidad. Detrás del ‘selfie’ en Rusia hay un trabajo que hoy empieza, aunque muy pocos se estén dando cuenta.