Esto sufrió Gareca para llegar a Rusia, por Juan Aurelio Arévalo

Para los treinteañeros como yo, la Copa América ha sido nuestro Mundial. Un torneo que llega cada 4 años, nos permite competir en una fase de grupos, avanzar a una segunda ronda y caer dignamente en la semifinal. Un premio consuelo que ahora, por fin, podemos mandar al diablo.

Casi cuatro décadas de expectativas acumuladas tendrán recompensa el sábado en Saransk, una ciudad rusa que no sabemos ubicar en el mapa, pero que no olvidaremos nunca. Hasta el más aguafiestas está esperando el himno. Largo tiempo el peruano soñó con este momento.

La gesta ya debería tener una película en marcha con Gareca como protagonista. Y pensar que antes de ponerse el buzo de la selección, al ‘Tigre’ lo trataron como piñata. Lo asaltaron dos veces en Lima. Primero le robaron 7 mil dólares, luego le quitaron la laptop, el pasaporte y el auto. Cuando empezó a perder puntos en el Clausura del 2008, los diarios lo llamaban Laura Bozzo, y cuando finalmente se fue del país, la ‘U’ le debía 140 mil dólares.

Aun así volvió, asumió el reto y logró una hazaña que multiplica su valor porque se basó en la meritocracia y el trabajo en equipo. No solo rompió una maldición de 36 años sino que enterró el triunfo moral, la celebración del casi. Dejamos el sí se puede y nos convencimos de que siempre se pudo. Tenía razón Cubillas cuando hace unos años le dijo a El Comercio que si no íbamos al Mundial era porque no nos daba la gana.

El sábado la espera habrá valido la pena. Reúnase con la gente que más quiere. Hay días que no se olvidan y este será uno de ellos.