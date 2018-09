La era del troll: breve manual para detectarlos, por Bruno Ortiz Bisso

L as redes sociales ya no solo son escaparate de lo más bonito de la vida real (o irreal) de las personas, sino también espacios para los apanados virtuales y el juego sucio. Ahí es donde aparecen los bots y los trolls.



Un bot (o robot) en Facebook puede ser el que le contesta en el chat del messenger de una empresa, para responder a las preguntas más comunes de los potenciales clientes. Pero un bot en Twitter es una cuenta programada para activarse y repetir de manera sistemática mensajes determinados, como promover un hashtag, crear tendencias o atacar a alguien. En el caso de los trolls, actúan igual en todas las plataformas. Son usuarios que envían mensajes negativos o confrontacionales, solo con el ánimo de molestar.



Desde hace varios años y en muchos países se usan ejércitos de bots y trolls en las campañas políticas para tratar de difundir mensajes específicos y cambiar la opinión de las personas. No es tan complicado como parece, pues hay empresas que se dedican a estos servicios para promover marcas, ideas o hasta candidatos.



¿Cómo identificarlos? Al troll: solo hay que revisar cómo interactúa en redes. Los bots repiten el mismo mensaje desde diferentes cuentas.

¿Alguna recomendación? A los bots, solo identificarlos y denunciarlos. Y al troll… nunca hay que darle de comer (responderle).