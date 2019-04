No existe información sobre cómo se vivía la sexualidad en el Perú prehispánico, salvo lo poco que podemos ver en los mal llamados ‘huacos eróticos’. Mal llamados porque la cerámica tenía una función ceremonial, no erótica.

La sexualidad en el mundo andino aparece en los mitos, aludiendo a la unión de dioses y a los héroes entre sí, pero no hay especificaciones detalladas. La sexualidad en esa época no tenía la connotación que se le da ahora. Se le veía como algo natural, parte de la vida cotidiana.

Que se conozca, no existían tabúes en materia sexual como sí los hubo después, con la conquista y la imposición del judeocristianismo. Se dice, por ejemplo, que en la época incaica no había tabúes porque el inca se casaba con su hermana o una pariente de su panaca. Esto no se veía como algo malo. Con respecto a la homosexualidad en específico, se sabe muy poco.

Las versiones que hay por ahí son las de los españoles, que llegaban y etiquetaban lo que veían como algo malo, pero con detalle lo único que subsiste es la cerámica mochica, que nos permitiría inferir que este era un tema común y corriente, que no se veía como un tabú.