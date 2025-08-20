En 2025, adidas inaugura una nueva etapa para dos de sus íconos más reconocidos: las zapatillas Superstar y el conjunto Firebird. Creaciones que nacieron para el deporte y que, con el tiempo, trascendieron su función original para conquistar la cultura urbana. Las Superstar han recorrido cinco décadas de historia, desde las canchas de básquet hasta los escenarios del hip-hop, pasando por el skate y el streetwear, siempre fieles a un espíritu auténtico que las ha convertido en referentes mundiales.

La nueva campaña parte de una premisa contundente: “Antes de que existan miles, siempre hay un original”. Con este mensaje, adidas celebra a quienes no se limitan a seguir tendencias, sino que las crean. Un llamado que conecta directamente con las generaciones Z y Alpha, jóvenes que se expresan a través de la moda, buscan piezas con historia y valoran la capacidad de reinventarse sin perder esencia.

Su icónica puntera con relieve, la estructura de cuero y la silueta clásica representan un estilo vanguardista que ha dejado huella. (Foto: adidas) / LMIXERMAN

En Latinoamérica, las Superstar han encontrado un terreno fértil para seguir creciendo. Su versatilidad les permite integrarse a estilos urbanos tan diversos como el workwear, los pantalones cargo o combinaciones creativas que desafían las reglas tradicionales del vestir. Cada par cuenta una historia única, reflejando la identidad y personalidad de quien las lleva.

Más que un producto, las adidas Superstar son un símbolo cultural. Su regreso en 2025 no es una mirada nostálgica al pasado, sino una reafirmación de su relevancia en el presente y su proyección hacia el futuro. Desde su silueta inconfundible hasta su capacidad de adaptarse a nuevos códigos estéticos, siguen dictando las reglas del streetwear y recordando que la originalidad siempre marcará la diferencia.

Este relanzamiento también se acompaña de activaciones y colaboraciones especiales en distintas ciudades, que invitan a la comunidad a vivir la experiencia Superstar más allá del calzado. Eventos, intervenciones urbanas y ediciones limitadas servirán como punto de encuentro para creadores, artistas y amantes del streetwear, consolidando el lugar de las Superstar como un verdadero epicentro cultural en 2025. //