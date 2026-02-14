Circo Beat: así se vivió nuestro nuevo recorrido de verano | FOTOS

10 / 14

Galardonada. El pasado fin de semana, decenas de familias disfrutaron de una tarde artística de verano con el concurso Pintor Amigo, impulsado por marcas como AVA, Gloria y Corriente Alterna. La cita fue en la Playa Sol y Mar, en Asia. En imagen: Aileen Moncur se alzó con el segundo lugar en el encuentro artístico. Asia.