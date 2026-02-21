Circo Beat y un vistazo a los eventos más ‘top’ de esta semana | FOTOS

1 / 20

Aperol Spritz Live se une a Club El Comercio para dar vida al festival más icónico del verano, combinando música en vivo, atardeceres y refrescantes bebidas en mano. La ruta incluyó playas como Punta Rocas y Punta Negra, en el sur de Lima. En imagen: Alejandro Escallón y Camila Esguerra lo pasan bien en dupla durante la cita veraniega.