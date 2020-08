De un momento a otro, ‘El Chavo del 8″ y “El Chapulín Colorado” fueron retirados de las pantallas de América Latina a inicios del mes de agosto. La cadena de televisión mexicana Televisa, que lidera Emilio Azcárraga Jean, fue quien tomó dicha medida, según informó Roberto Gómez Fernández, hijo de ‘Chespirito'.

“Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos”, escribió Roberto Gómez en su cuenta de Twitter. Florinda Meza, por su parte, tampoco dudó en manifestarse. “Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente”, comentó en Facebook.

Roberto Gómez Bolaños falleció el 28 de noviembre de 2014 en Cancún, México, debido a complicaciones respiratorias, pero sus obras se siguieron emitiendo con normalidad. Hasta esa fecha, la revista Forbes estimó que “El Chavo del 8”, que llegó a una veintena de países del mundo hispano, había reportado a Televisa unos US$ 1,700 millones.

El elenco de “El Chavo del Ocho” estuvo conformado, principalmente, por Roberto Goméz Bolaños (El Chavo), Carlos Villagrán (Quico), María Antonieta de las Nieves (La Chilindrina), Florinda Meza (Doña Florinda), Edgar Vivar (señor Barriga) y Angelines Fernández (doña Clotilde). Personajes que estarán en el corazón de millones de personas y que hoy recordamos en la galería que acompaña esta nota. //

