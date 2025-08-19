Detrás de MAC Foto: los nombres, espacios y visiones que no puedes perderte

La fotografía local está pasando por un fortalecimiento de actividades. Como precedente, existen distintos esfuerzos que empezaron en la década del noventa con el Mes de la Fotografía (del Instituto de Arte Fotográfico) y luego Mirafoto. Ya en los 2000, llegaron la feria especializada en fotografía Lima Photo y las Bienales de Fotografía de 2012 y 2014. Algunos años más tarde, el Museo de Arte Contemporáneo de Lima nos trajo el Festival de Fotografía MAC Foto. Una iniciativa que empezó a gestarse bajo la dirección de Pedro Pablo Alayza, teniendo como base la retrospectiva de Javier Silva. En ese momento, se convocó al comité consultivo, conformado por Mayu Mohanna, Jorge Villacorta y Roberto Huarcaya.

El festival presenta distintos momentos de la fotografía local reciente. Así, encontramos la exposición del fotógrafo limeño Javier Silva. “En Silva lo que uno ve es una trayectoria íntegra. No hay otra muestra comparable. Javier comienza fotografiando en 1973-74 y su fotografía culmina en esta muestra retrospectiva en el año 2025. Él nos expone una mirada muy particular de un fotógrafo viajero que siempre ha buscado locaciones nuevas y distintas en diferentes partes del Perú, pero que ha dirigido su búsqueda en ciertas formas que se dan en el plano de lo simbólico y en la cultura del país. Y cuando digo el plano de lo simbólico, me refiero al plano mágico-religioso”, nos precisa Villacorta.

Miguel Coquis es parte de la exposición “El Ojo que Capta”, curada por Anamaría McCarthy. Casa Fugaz, Callao.

Los límites entre el paisaje y el retrato de Alessandra Rebagliati pueden apreciarse en la Galería Grau.

En 50 años de carrera, puede apreciarse un perfil que convive hoy con los intereses de autores contemporáneos. “Buena parte de los fotógrafos más jóvenes que participan en el festival están interesados en la ciudad de Lima. Tal vez no la ciudad reconocible, pero sí la textura de la ciudad de Lima, en el plano de lo anímico, lo espiritual. Y por otro lado, están interesados en la cotidianidad”, explica. Cotidianidad que podremos apreciar también en el trabajo de otros expositores como Ana Lía Orézzoli, junto a collages y técnicas experimentales en Casona Ofelia (Barranco). En Espacio Arten, por su lado, tendrá lugar la fotografía escenificada de Morfi Jiménez y los espacios liminales de Evelyn Merino-Reyna.

Fotógrafos consagrados se unen a nuevos autores, así como temáticas clásicas buscan interpretaciones contemporáneas, es el caso de la exposición sobre paisaje en el Centro Cultural de la Universidad de Lima. Carolina Cardich y Carlo Trivelli curan la exposición donde los históricos Charles Kroehle y Walter O. Runcie se unen a artistas como Billy Hare, Antonio Escalante, Malú Cabellos, Marco Garro y más autores. Grau Galería, en Barranco, presenta los trabajos recientes de Alessandra Rebagliati, Carlos Zevallos y Julio Brujis. El fotoperiodismo estará presente en Galería Magenta (Barranco) y en Ruido Espacio (Lince), este último con la muestra colectiva de la Asociación de Fotoperiodistas del Perú.

Una visión particular del Altiplano y sus festividades en los ojos de Giscel Montoya. En Casa Fugaz.

El trabajo de Jero Gonzales se enmarca en una nueva faceta abstracta. se puede ver en la Galería R de Casa República, Barranco.

Casa Fugaz, en Monumental Callao, presenta cuatro exposiciones incluyendo una curada por Anamaría McCarthy y otra por Hugo Pérez. Otros espacios del festival son el Centro Cultural Inca Garcilaso, Casona Ofelia, Corriente Alterna, SOCORRO polivalente, Galería Martín Yépez, entre otros. Además, el espacio público será tomado por la presentación de talleres del proyecto Verte/Mirarte, donde Pilar Pedraza mostrará el manejo de cámaras ‘pinhole’, enseñando los principios básicos de la fotografía, tanto en Barranco como en el Callao.

MAC Foto es un recorrido por la ciudad y las miradas de más de 70 artistas dispuestos a abrir nuestra imaginación y, sobre todo, nuestras formas de mirar el espacio que habitamos. //