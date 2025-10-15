TE PUEDE INTERESAR
- Qué es el ‘chaccu’ de vicuñas: el ritual ancestral a más de 4 mil metros en Ayacucho, que protege a esta especie e impulsa el turismo vivencial
- Los 13 tesoros que llevó el museo Pedro de Osma a Madrid para redescubrir el arte virreinal peruano y mirar diferente el pasado
- Agua Marina: la historia de cómo una familia de pescadores de Piura conquistó el Perú gracias a la cumbia
- Tierra del fuego: el restaurante en Miraflores que trajo el alma de la parrilla argentina a Lima
- Cafeína: úsala a tu favor (antes de que te quite el sueño)
NOTICIAS SUGERIDAS
Contenido GEC